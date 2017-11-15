На кордоні з Польщею заблокували два пункти пропуску. ФОТО





У суботу, 3 лютого, - пише



У Рава-Руській близько 30 осіб блокують рух автомобілів перед пунктом пропуску через кордон, обіцяючи пропускати один автомобіль кожні 15 хвилин.



Також учасники протесту - 15-20 осіб - близько 10:20 перекрили рух в Шегинях у напрямку до ПП, обіцяючи пропускати 3-4 авто кожні 15 хвилин.



Учасники мітингів планують блокувати кордон протягом усього дня.



Помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив, що блокування під'їздів до пунктів пропуску пов'язано зі змінами в митному законодавстві, передає Українська правда.



"Акції проходять біля пунктів пропуску... Наразі ПП працюють у штатному режимі, рух транспорту є, по мірі того, як учасники акції з пунктами контролю пропускають машини. Скупчення машин також є", - зазначив Слободян і додав, що зараз точну кількість авто в чергах на пунктах пропуску в ДПСУ назвати не можуть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області активісти заблокували пункти пропуску в Раві-Руській та в Шегинях на українсько-польському кордоні. Також перекритий шлях на "Ягодин". У суботу, 3 лютого, - пише Вголос з посиланням на прес-секретаря патрульної поліції Львівщини.У Рава-Руській близько 30 осіб блокують рух автомобілів перед пунктом пропуску через кордон, обіцяючи пропускати один автомобіль кожні 15 хвилин.Також учасники протесту - 15-20 осіб - близько 10:20 перекрили рух в Шегинях у напрямку до ПП, обіцяючи пропускати 3-4 авто кожні 15 хвилин.Учасники мітингів планують блокувати кордон протягом усього дня.Помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив, що блокування під'їздів до пунктів пропуску пов'язано зі змінами в митному законодавстві, передає Українська правда."Акції проходять біля пунктів пропуску... Наразі ПП працюють у штатному режимі, рух транспорту є, по мірі того, як учасники акції з пунктами контролю пропускають машини. Скупчення машин також є", - зазначив Слободян і додав, що зараз точну кількість авто в чергах на пунктах пропуску в ДПСУ назвати не можуть.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію