На кордоні з Польщею заблокували два пункти пропуску. ФОТО
Сьогодні, 14:58
У Львівській області активісти заблокували пункти пропуску в Раві-Руській та в Шегинях на українсько-польському кордоні. Також перекритий шлях на "Ягодин".
У суботу, 3 лютого, - пише Вголос з посиланням на прес-секретаря патрульної поліції Львівщини.
У Рава-Руській близько 30 осіб блокують рух автомобілів перед пунктом пропуску через кордон, обіцяючи пропускати один автомобіль кожні 15 хвилин.
Також учасники протесту - 15-20 осіб - близько 10:20 перекрили рух в Шегинях у напрямку до ПП, обіцяючи пропускати 3-4 авто кожні 15 хвилин.
Учасники мітингів планують блокувати кордон протягом усього дня.
Помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив, що блокування під'їздів до пунктів пропуску пов'язано зі змінами в митному законодавстві, передає Українська правда.
"Акції проходять біля пунктів пропуску... Наразі ПП працюють у штатному режимі, рух транспорту є, по мірі того, як учасники акції з пунктами контролю пропускають машини. Скупчення машин також є", - зазначив Слободян і додав, що зараз точну кількість авто в чергах на пунктах пропуску в ДПСУ назвати не можуть.
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У суботу, 3 лютого, - пише Вголос з посиланням на прес-секретаря патрульної поліції Львівщини.
У Рава-Руській близько 30 осіб блокують рух автомобілів перед пунктом пропуску через кордон, обіцяючи пропускати один автомобіль кожні 15 хвилин.
Також учасники протесту - 15-20 осіб - близько 10:20 перекрили рух в Шегинях у напрямку до ПП, обіцяючи пропускати 3-4 авто кожні 15 хвилин.
Учасники мітингів планують блокувати кордон протягом усього дня.
Помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян повідомив, що блокування під'їздів до пунктів пропуску пов'язано зі змінами в митному законодавстві, передає Українська правда.
"Акції проходять біля пунктів пропуску... Наразі ПП працюють у штатному режимі, рух транспорту є, по мірі того, як учасники акції з пунктами контролю пропускають машини. Скупчення машин також є", - зазначив Слободян і додав, що зараз точну кількість авто в чергах на пунктах пропуску в ДПСУ назвати не можуть.
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