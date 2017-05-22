Дорогу на «Ягодин» перекрили мітингувальники
Сьогодні, 15:35
На відстані 1 км до митного пункту "Ягодин" Волинської митниці ДФС відбувається перекриття дороги мирною акцією протесту.
Акцію розпочали о 9:45 3 лютого, - повідомили на митниці.
Митники пояснюють, що через зміни в оподаткуванні товарів, що переміщуються через кордон, які набрали чинності 1 січня 2018 року, близько 35 громадян перекрили дорогу в селі Старовойтове Любомльського району.
Активісти рухаються колоною по пішохідному переходу. На мітингу присутні 3 екіпажі співробітників Національної поліції України.
В зв’язку з тим, що рух транспортних засобів тимчасово сповільнено, керівництво Волинської митниці ДФС просить громадян, які планують подорожі за кордон, врахувати цю інформацію та обирати для переміщення інші пункти пропуску.
Нагадаємо, також перекриті шляхи на активісти заблокували пункти пропуску в Раві-Руській та в Шегинях.
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Акцію розпочали о 9:45 3 лютого, - повідомили на митниці.
Митники пояснюють, що через зміни в оподаткуванні товарів, що переміщуються через кордон, які набрали чинності 1 січня 2018 року, близько 35 громадян перекрили дорогу в селі Старовойтове Любомльського району.
Активісти рухаються колоною по пішохідному переходу. На мітингу присутні 3 екіпажі співробітників Національної поліції України.
В зв’язку з тим, що рух транспортних засобів тимчасово сповільнено, керівництво Волинської митниці ДФС просить громадян, які планують подорожі за кордон, врахувати цю інформацію та обирати для переміщення інші пункти пропуску.
Нагадаємо, також перекриті шляхи на активісти заблокували пункти пропуску в Раві-Руській та в Шегинях.
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Коментарі 2
пора припинити прикордонну контрабанду! Ідіть-но, чувачки, до роботи.
Ідіть бариги навколо порошенка ходіть, дайте нормально працювати водіям фур в нас також діти є!
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