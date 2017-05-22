Дорогу на «Ягодин» перекрили мітингувальники





Акцію розпочали о 9:45 3 лютого, - повідомили на митниці.



Митники пояснюють, що через зміни в оподаткуванні товарів, що переміщуються через кордон, які набрали чинності 1 січня 2018 року, близько 35 громадян перекрили дорогу в селі Старовойтове Любомльського району.



Активісти рухаються колоною по пішохідному переходу. На мітингу присутні 3 екіпажі співробітників Національної поліції України.



В зв’язку з тим, що рух транспортних засобів тимчасово сповільнено, керівництво Волинської митниці ДФС просить громадян, які планують подорожі за кордон, врахувати цю інформацію та обирати для переміщення інші пункти пропуску.



Нагадаємо, також перекриті шляхи на активісти

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На відстані 1 км до митного пункту "Ягодин" Волинської митниці ДФС відбувається перекриття дороги мирною акцією протесту.Акцію розпочали о 9:45 3 лютого, - повідомили на митниці.Митники пояснюють, що через зміни в оподаткуванні товарів, що переміщуються через кордон, які набрали чинності 1 січня 2018 року, близько 35 громадян перекрили дорогу в селі Старовойтове Любомльського району.Активісти рухаються колоною по пішохідному переходу. На мітингу присутні 3 екіпажі співробітників Національної поліції України.В зв’язку з тим, що рух транспортних засобів тимчасово сповільнено, керівництво Волинської митниці ДФС просить громадян, які планують подорожі за кордон, врахувати цю інформацію та обирати для переміщення інші пункти пропуску.Нагадаємо, також перекриті шляхи на активісти заблокували пункти пропуску в Раві-Руській та в Шегинях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію