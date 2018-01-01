вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На День закоханих у «ПортCity» одружаться молодята

На День закоханих у «ПортCity» одружаться молодята
У День закоханих усі пари, які завітають в ТРЦ "ПортCity" зможуть одружитися, отримати свідоцтво про шлюб та цінні подарунки.

Початок церемонії о 17:00 14 лютого.

Торгово-розважальний центр ПортCity підготував кількаденний марафон для закоханих. Зокрема, в рамках святкування можна буде освідчитись коханій людині та зробити експрес-церемонію.

Молодятам видаватимуть оригінальні посвідчення, а також подарунки. Усіх охочих «одружитися» запрошують 14 лютого на 17 годину на перший поверх ТРЦ.

Церемонію проводитиме реєстратор біля весільної арки під акомпанемент маршу Мендельсона.

Окрім того, до свята ПортCity підготував аж три святкові фотозони, аби закохані зробили собі незабутні світлини на згадку про святкування.

На День закоханих у «ПортCity» одружаться молодята

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «ПортCity»
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла викладач луцького університету
Сьогодні, 16:42
Наче в бойовику: на Волині місцеві спробували відбити вантажівку з «лівою» деревиною
Сьогодні, 16:40
На День закоханих у «ПортCity» одружаться молодята
Сьогодні, 16:39
Пам'ять про життя Людини: пишуть книгу про Миколу Романюка
Сьогодні, 15:45
Дорогу на «Ягодин» перекрили мітингувальники
Сьогодні, 15:35
Схожі новини
У «ПортCity» оприлюднили результати «Великого обміну»* У «ПортCity» оприлюднили результати «Великого обміну»*
01 лютий, 17:30
У «ПортCity» – останні дні розпродажу* У «ПортCity» – останні дні розпродажу*
30 січень, 17:50
До Дня закоханих у «ПортCity» – святковий ярмарок* До Дня закоханих у «ПортCity» – святковий ярмарок*
29 січень, 17:35
У ПортCity – другий день «Великого обміну»* У ПортCity – другий день «Великого обміну»*
28 січень, 15:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Злочинів в області стало менше», – прокурор Волині Максим Киричук
02 лютий, 11:00
 2
Мрійник і оптиміст, який жив для Луцька: спогади про Миколу Романюка
Сьогодні, 13:00
 1
Служити і захищати: у Ковелі запрацювала патрульна поліція. ФОТО
Сьогодні, 11:42
 1
«Усім народам потрібний свій Портрет», – неопубліковане інтерв'ю з Миколою Романюком
02 лютий, 18:13
 1
Куди піти у вихідні в Луцьку: 2-4 лютого
02 лютий, 10:00
 1
Медіа
відео
1/8