На День закоханих у «ПортCity» одружаться молодята

У День закоханих усі пари, які завітають в ТРЦ "ПортCity" зможуть одружитися, отримати свідоцтво про шлюб та цінні подарунки.Початок церемонії о 17:00 14 лютого.Торгово-розважальний центр ПортCity підготував кількаденний марафон для закоханих. Зокрема, в рамках святкування можна буде освідчитись коханій людині та зробити експрес-церемонію.Молодятам видаватимуть оригінальні посвідчення, а також подарунки. Усіх охочих «одружитися» запрошують 14 лютого на 17 годину на перший поверх ТРЦ.Церемонію проводитиме реєстратор біля весільної арки під акомпанемент маршу Мендельсона.Окрім того, до свята ПортCity підготував аж три святкові фотозони, аби закохані зробили собі незабутні світлини на згадку про святкування.