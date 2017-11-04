Померла викладач луцького університету
Сьогодні, 16:42
Відійшла у кращий світ Наталія Миколаївна Тишко.
Ректорат та колектив Луцького національного технічного університету глибоко сумує з приводу передчасної смерті старшого викладача кафедри української та іноземної лінгвістики, прекрасної жінки, матері трьох дітей Наталії Тишко, - повідомили у виші.
Висловлюємо співчуття з приводу тяжкої втрати рідним та близьким.
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Ректорат та колектив Луцького національного технічного університету глибоко сумує з приводу передчасної смерті старшого викладача кафедри української та іноземної лінгвістики, прекрасної жінки, матері трьох дітей Наталії Тишко, - повідомили у виші.
Висловлюємо співчуття з приводу тяжкої втрати рідним та близьким.
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