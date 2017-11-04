Померла викладач луцького університету

Наталія Миколаївна Тишко.



Ректорат та колектив Луцького національного технічного університету глибоко сумує з приводу передчасної смерті старшого викладача кафедри української та іноземної лінгвістики, прекрасної жінки, матері трьох дітей Наталії Тишко, - повідомили у виші.



Висловлюємо співчуття з приводу тяжкої втрати рідним та близьким.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відійшла у кращий світРекторат та колектив Луцького національного технічного університету глибоко сумує з приводу передчасної смерті старшого викладача кафедри української та іноземної лінгвістики, прекрасної жінки, матері трьох дітей Наталії Тишко, - повідомили у виші.Висловлюємо співчуття з приводу тяжкої втрати рідним та близьким.

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