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Померла викладач луцького університету

Померла викладач луцького університету
Відійшла у кращий світ Наталія Миколаївна Тишко.

Ректорат та колектив Луцького національного технічного університету глибоко сумує з приводу передчасної смерті старшого викладача кафедри української та іноземної лінгвістики, прекрасної жінки, матері трьох дітей Наталії Тишко, - повідомили у виші.

Висловлюємо співчуття з приводу тяжкої втрати рідним та близьким.

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Теги: Наталія Тишко, смерть, ЛНТУ
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