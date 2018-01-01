У центрі Луцька - аварія
Сьогодні, 16:46
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися два легковики.
ДТП трапилася 3 лютого, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
Відомо, що зіткнулися два автомобілі. Один з них на українській реєстрації, інший - на іноземній. Машини зазнали незначних пошкоджень.
Аварія сталася на проспекті Василя Мойсея.
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ДТП трапилася 3 лютого, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
Відомо, що зіткнулися два автомобілі. Один з них на українській реєстрації, інший - на іноземній. Машини зазнали незначних пошкоджень.
Аварія сталася на проспекті Василя Мойсея.
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