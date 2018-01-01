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У центрі Луцька - аварія

У центрі Луцька - аварія
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися два легковики.

ДТП трапилася 3 лютого, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.

Відомо, що зіткнулися два автомобілі. Один з них на українській реєстрації, інший - на іноземній. Машини зазнали незначних пошкоджень.

Аварія сталася на проспекті Василя Мойсея.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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