У центрі Луцька - аварія





ДТП трапилася 3 лютого, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.



Відомо, що зіткнулися два автомобілі. Один з них на українській реєстрації, інший - на іноземній. Машини зазнали незначних пошкоджень.



Аварія сталася на проспекті Василя Мойсея.

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