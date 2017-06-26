Старт патрульної поліції в Ковелі: як це було. ФОТО

Старт патрульної поліції в Ковелі

Старт патрульної поліції в Ковелі

Старт патрульної поліції в Ковелі

Старт патрульної поліції в Ковелі

Старт патрульної поліції в Ковелі

Старт патрульної поліції в Ковелі

Борис Кондратюк

Олег Кіндер

Старт патрульної поліції в Ковелі

Старт патрульної поліції в Ковелі

Старт патрульної поліції в Ковелі

Старт патрульної поліції в Ковелі

Старт патрульної поліції в Ковелі

Старт патрульної поліції в Ковелі

Олександр Фацевич

Патрульна з Луцька Ольга Шмігель

Речниця патрульної поліції Ольга Бузулук

Речниця патрульної поліції Ольга Бузулук

У Ковелі відкрили відділ патрульної поліції Волині.Цей районний центр став 34-им містом України, де запрацювали патрульні поліцейські, - повідомили у прес-службі правоохоронного відомства.3 лютого відбулось відкриття відділу організації несення служби в місті Ковелі Управління патрульної поліції у Волинській області.Відділ підпорядковуватиметься Управлінню патрульної поліції у Волинській області та обслуговуватиме виклики, які надходитимуть на службу 102 у м. Ковелі.Відділ очолив 34-річний майор поліції, який працював старшим інспектором з особливих доручень УПП у Волинській області.В урочистостях з нагоди відкриття відділу взяли участь заступник Голови Національної поліції України, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліціїй, керівники місцевих підрозділів поліції та інших правоохоронних органів, представники влади та громадськості.Олександр Фацевич зазначив, що відсьогодні понад 80 поліцейських цілодобово охоронятимуть публічну безпеку в місті Ковелі.«Мені приємно, що ми продовжуємо нашу реформу і відкриваємо патрульну поліцію в районних центрах. Моя, наша рідна Волинь має завжди бути першою. Сьогодні у ваших лавах чимало поліцейських з інших управлінь України, які на початку нададуть допомогу по службі. Набір до лав патрульної поліції Ковеля триває. Я хочу, щоб тут працювали, в першу чергу, ковельчани, волиняни. Закликаю поліцейських бути порядними, професійними та чесними, а громадян – підтримувати їх та довіряти», - сказав підполковник поліції Олександр Фацевич.Олексій Білошицький пригадав, як більше 2 років тому, 19 грудня 2015 року, відкривали патрульну поліцію Луцька.«Зараз це вже Управління патрульної поліції у Волинській області, адже функції патрульної поліції розширились, нині ви працюєте на трасах державного та міжнародного значення. Реформа триває, і патрульна поліція скоро буде в кожному місті. Від щирого серця бажаю вам гарних змін, повератися додому живими й здоровими. У ковельчан прошу підтрими, яка зараз дуже необхідна, бо ці молоді люди служать для вас», - зазначив старший лейтенант поліції Олексій Білошицький.Начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Петро Шпига наголосив, ща патрульні поліцейські Ковеля стануть суттєвою допомогою для інших підрозділів поліції, адже тепер візьмуть на себе обслуговування викликів зі служби 102. Він побажав їм успіхів та спокійних змін.З вітальними словами звернулись керівник патронатної служби Волинської ОДАта Ковельський міський головаТакож присутні виконали Державний гімн України і вшанували хвилиною мовчання полеглих за волю та мирне небо України.Представники духовенства освятили службові автомобілі патрульних.Музичний супровід здійснював військовий оркестр прикордонного загону з Луцька.Потому охочі могли сфотографуватися з полісменами, покататись у службових автомобілях, приміряти елементи спецодягу. Найменші учасники заходу отримали кульки та сувеніри.«Кожної зміни на службу заступатимуть у середньому 5-6 екіпажів патрульної поліції. Головні їхні функції – запобігання вуличній злочинності, стеження за безпекою дорожнього руху, реагування на виклики з лінії 102. Ковель - непросте місто, де багато транспортних засобів, неподалік кордон, уже є чимало повідомлень, яким місцям необхідно приділяти посилену увагу. І ми готові наводити тут порядок», - розповів керівник відділу патрульної поліції Ковеля Тарас Михалко у коментарі для засобів масової інформації.Уже сьогодні, починаючи з 20 години, всі виклики з лінії 102 надходитимуть до патрульних поліцейських.Відділ патрульної поліції Ковеля знаходиться за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності, 156. Телефон чергової служби: (03352)-61-695.Номер виклику поліції: 102.