Протести на кордоні з Польщею завершилися
Сьогодні, 17:50
У Міністерстві внутрішніх справ заявили про відновлення руху транспорту поблизу всіх раніше заблокованих пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Йдеться про пункти пропуску Шегині, Рава-Руська, Краковець та Ягодин.
"Блокування руху транспортних засобів на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Старовойтове на Волині, а це близько 1 км від пункту пропуску через кордон Ягодин, почалося о 09:40. Участь в блокуванні брали 30 осіб", - йдеться в повідомленні.
Близько 10:20 було перекрито рух транспорту поблизу пункту пропуску Шегині.
"12 осіб безперервно переходили через пішохідний перехід на автодорозі в селі Шегині Мостиського району Львівської області. Близько 13:00 блокування завершилося і рух автотранспорту було відновлено. Об 11:03 в селі Рата Жовківського району, що біля пункту пропуску через кордон Рава-Руська, рух транспорту перекрили 40 осіб. Перекриття завершилося о 15:00", - доповіли в відомстві.
Третім місцем у Львівській області, де жителі прикордонних районів висловлювали свій протест проти податкових обмежень, блокуючи рух транспортних засобів перед кордоном, став пункт пропуску Краковець в селі Наконечне. Блокування тут почалася о 13:20 і завершилася близько 14:00, відзвітували правоохоронці.
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Про це повідомляє прес-служба МВС.
Йдеться про пункти пропуску Шегині, Рава-Руська, Краковець та Ягодин.
"Блокування руху транспортних засобів на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин поблизу села Старовойтове на Волині, а це близько 1 км від пункту пропуску через кордон Ягодин, почалося о 09:40. Участь в блокуванні брали 30 осіб", - йдеться в повідомленні.
Близько 10:20 було перекрито рух транспорту поблизу пункту пропуску Шегині.
"12 осіб безперервно переходили через пішохідний перехід на автодорозі в селі Шегині Мостиського району Львівської області. Близько 13:00 блокування завершилося і рух автотранспорту було відновлено. Об 11:03 в селі Рата Жовківського району, що біля пункту пропуску через кордон Рава-Руська, рух транспорту перекрили 40 осіб. Перекриття завершилося о 15:00", - доповіли в відомстві.
Третім місцем у Львівській області, де жителі прикордонних районів висловлювали свій протест проти податкових обмежень, блокуючи рух транспортних засобів перед кордоном, став пункт пропуску Краковець в селі Наконечне. Блокування тут почалася о 13:20 і завершилася близько 14:00, відзвітували правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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