На Волині голови ОСББ записали відео до Гройсмана





Це відбулося 3 лютого, - пише



У Нововолинську зареєстровано 185 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Голови 18-ти із них підтримали звернення до прем’єр-міністра України, а також обговорили подальші кроки в вирішенні регулювання проблемних питань.



Нагадаємо, що наказом Міністерства фінансів України 4-го січня введений в дію новий механізм виплати субсидій, який фактично заблокував розрахунки в усій Україні. ОСББ стали заручниками ситуації.







Згідно цього наказу об’єднання співвласників багатоквартирних будинків повинні відкривати рахунки в Держказначействі, щоб отримати відшкодування коштів громадянам за пільги і субсидії.



ОСББ – громадська неприбуткова організація, яка не є надавачем послуг і якщо відкриють казначейські рахунки, то вони автоматично перетворяться на прибуткові. На ці рахунки надходитимуть субсидійні кошти і якщо вони не будуть використані протягом п’яти днів, будуть повертатися до бюджету. Та пільги і субсидії – це допомога конкретній людині, а не ОСББ.



Більше того, на даний момент за листопад-грудень 2017-го року на поточні рахунки ОСББ Нововолинська не поступають кошти за відшкодування пільг та субсидій. Тому вимагають від Мінфіну негайно внести зміни в свій наказ, аби розблокувати розрахунки з Держказначейства та отримати кошти без відкриття нових спецрахунків та без подання нових реєстрів.



У зверненні просять також підготувати пропозиції щодо внесення необхідних змін у нормативно-правові акти та забезпечити негайне запровадження монетизації пільг і субсидій на управління багатоквартирним будинком.



Щоб якось вирішити ситуацію, яка зараз склалася із нарахуванням субсидій, голови ОСББ Нововолинська хочуть звернутися до власників квартир підійти з розумінням до всього. Зокрема, планують просити платити повну вартість за житлово-комунальні послуги, поки на рахунки ОСББ не поступають кошти за відшкодування субсидій та пільг і не має «живих грошей». Інакше постачальники ЖКП можуть їх припинити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під стінами міської ради голови ОСББ Нововолинська взяли участь у Всеукраїнському флешмобі «Реальні кошти – реальним споживачам» та виступили проти «імітації монетизації пільг і субсидій».Це відбулося 3 лютого, - пише БУГ У Нововолинську зареєстровано 185 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Голови 18-ти із них підтримали звернення до прем’єр-міністра України, а також обговорили подальші кроки в вирішенні регулювання проблемних питань.Нагадаємо, що наказом Міністерства фінансів України 4-го січня введений в дію новий механізм виплати субсидій, який фактично заблокував розрахунки в усій Україні. ОСББ стали заручниками ситуації.Згідно цього наказу об’єднання співвласників багатоквартирних будинків повинні відкривати рахунки в Держказначействі, щоб отримати відшкодування коштів громадянам за пільги і субсидії.ОСББ – громадська неприбуткова організація, яка не є надавачем послуг і якщо відкриють казначейські рахунки, то вони автоматично перетворяться на прибуткові. На ці рахунки надходитимуть субсидійні кошти і якщо вони не будуть використані протягом п’яти днів, будуть повертатися до бюджету. Та пільги і субсидії – це допомога конкретній людині, а не ОСББ.Більше того, на даний момент за листопад-грудень 2017-го року на поточні рахунки ОСББ Нововолинська не поступають кошти за відшкодування пільг та субсидій. Тому вимагають від Мінфіну негайно внести зміни в свій наказ, аби розблокувати розрахунки з Держказначейства та отримати кошти без відкриття нових спецрахунків та без подання нових реєстрів.У зверненні просять також підготувати пропозиції щодо внесення необхідних змін у нормативно-правові акти та забезпечити негайне запровадження монетизації пільг і субсидій на управління багатоквартирним будинком.Щоб якось вирішити ситуацію, яка зараз склалася із нарахуванням субсидій, голови ОСББ Нововолинська хочуть звернутися до власників квартир підійти з розумінням до всього. Зокрема, планують просити платити повну вартість за житлово-комунальні послуги, поки на рахунки ОСББ не поступають кошти за відшкодування субсидій та пільг і не має «живих грошей». Інакше постачальники ЖКП можуть їх припинити.

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