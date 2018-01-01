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На Волині голови ОСББ записали відео до Гройсмана

На Волині голови ОСББ записали відео до Гройсмана
Під стінами міської ради голови ОСББ Нововолинська взяли участь у Всеукраїнському флешмобі «Реальні кошти – реальним споживачам» та виступили проти «імітації монетизації пільг і субсидій».

Це відбулося 3 лютого, - пише БУГ.

У Нововолинську зареєстровано 185 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Голови 18-ти із них підтримали звернення до прем’єр-міністра України, а також обговорили подальші кроки в вирішенні регулювання проблемних питань.

Нагадаємо, що наказом Міністерства фінансів України 4-го січня введений в дію новий механізм виплати субсидій, який фактично заблокував розрахунки в усій Україні. ОСББ стали заручниками ситуації.



Згідно цього наказу об’єднання співвласників багатоквартирних будинків повинні відкривати рахунки в Держказначействі, щоб отримати відшкодування коштів громадянам за пільги і субсидії.

ОСББ – громадська неприбуткова організація, яка не є надавачем послуг і якщо відкриють казначейські рахунки, то вони автоматично перетворяться на прибуткові. На ці рахунки надходитимуть субсидійні кошти і якщо вони не будуть використані протягом п’яти днів, будуть повертатися до бюджету. Та пільги і субсидії – це допомога конкретній людині, а не ОСББ.

Більше того, на даний момент за листопад-грудень 2017-го року на поточні рахунки ОСББ Нововолинська не поступають кошти за відшкодування пільг та субсидій. Тому вимагають від Мінфіну негайно внести зміни в свій наказ, аби розблокувати розрахунки з Держказначейства та отримати кошти без відкриття нових спецрахунків та без подання нових реєстрів.

У зверненні просять також підготувати пропозиції щодо внесення необхідних змін у нормативно-правові акти та забезпечити негайне запровадження монетизації пільг і субсидій на управління багатоквартирним будинком.

Щоб якось вирішити ситуацію, яка зараз склалася із нарахуванням субсидій, голови ОСББ Нововолинська хочуть звернутися до власників квартир підійти з розумінням до всього. Зокрема, планують просити платити повну вартість за житлово-комунальні послуги, поки на рахунки ОСББ не поступають кошти за відшкодування субсидій та пільг і не має «живих грошей». Інакше постачальники ЖКП можуть їх припинити.

На Волині голови ОСББ записали відео до Гройсмана
На Волині голови ОСББ записали відео до Гройсмана
На Волині голови ОСББ записали відео до Гройсмана

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