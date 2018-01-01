Луцьком їздить нестандартне «лімузин-таксі». ФОТО
Сьогодні, 19:10
У Facebook автолюбителі обговорюють нестандартне таксі, яке їздить вулиця Луцька.
Світлини автомобіля опублікував Віктор Дадак.
Машина візуально схожа на лімузин і дехто називав її саме так, однак пізніше пояснили, що це шести дверний седан Mercedes.
Додаткової "спеки" в дискусії додає те, що автомобіль на єврономерах.
"Заздрість погана штука, але навіть тут не має чому завидувати. В Європі на цей автомобіль ніхто навіть уваги не звернув би, та й в нас, старенький Мерседес, просто, що типу лімузин. А про бляхи я не знаю як ще Вам не надоїло говорити, як би була нормальна розтаможка як у всьому цивілізованому світі, то люди би розтаможували зразу.
Навіщо їм кожного року платити гроші, і не зрозуміло яке рішення з цими машинами ті козли зверху приймуть. Хто ж тоді буде купляти їхні Ланоси і Таврії!" - написав один з користувачів.
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Світлини автомобіля опублікував Віктор Дадак.
Машина візуально схожа на лімузин і дехто називав її саме так, однак пізніше пояснили, що це шести дверний седан Mercedes.
Додаткової "спеки" в дискусії додає те, що автомобіль на єврономерах.
"Заздрість погана штука, але навіть тут не має чому завидувати. В Європі на цей автомобіль ніхто навіть уваги не звернув би, та й в нас, старенький Мерседес, просто, що типу лімузин. А про бляхи я не знаю як ще Вам не надоїло говорити, як би була нормальна розтаможка як у всьому цивілізованому світі, то люди би розтаможували зразу.
Навіщо їм кожного року платити гроші, і не зрозуміло яке рішення з цими машинами ті козли зверху приймуть. Хто ж тоді буде купляти їхні Ланоси і Таврії!" - написав один з користувачів.
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Коментарі 1
Зря вони так, дограються....Використання нерозмитнених авто, зокрема в комерційних цілях ( таксі та ін), тягне з а собою 300% несплаченої суми митних платежів. З вогнем грають...
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