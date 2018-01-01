Луцьком їздить нестандартне «лімузин-таксі». ФОТО

У Facebook автолюбителі обговорюють нестандартне таксі, яке їздить вулиця Луцька.Світлини автомобіля опублікував Віктор Дадак.Машина візуально схожа на лімузин і дехто називав її саме так, однак пізніше пояснили, що це шести дверний седан Mercedes.Додаткової "спеки" в дискусії додає те, що автомобіль на єврономерах."Заздрість погана штука, але навіть тут не має чому завидувати. В Європі на цей автомобіль ніхто навіть уваги не звернув би, та й в нас, старенький Мерседес, просто, що типу лімузин. А про бляхи я не знаю як ще Вам не надоїло говорити, як би була нормальна розтаможка як у всьому цивілізованому світі, то люди би розтаможували зразу.Навіщо їм кожного року платити гроші, і не зрозуміло яке рішення з цими машинами ті козли зверху приймуть. Хто ж тоді буде купляти їхні Ланоси і Таврії!" - написав один з користувачів.