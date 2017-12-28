Шахраї ледь не вкрали 100 тисяч гривень в лучанина





Ця історія трапилася в переддень Різдва. Її розповіла "



Отож, у суботу,



6 січня 2018 року, близько 11:00 на телефон чоловіка Дарини зателефонувала невідома жінка. "Ой вибачте, будь ласка! Мій телефон заблокувало, я ні до кого не можу додзвонитися, тільки до вас! Мені терміново потрібно зателефонувати своїй дочці, а я цього ніяк не можу зробити! Пише, що вам зараз має прийти чотири цифри, якщо ви мені їх продиктуєте, телефон розблокується. Допоможіть, будь ласка! Я дуже за доньку переживаю", – приблизно такий спіч почув Максим, чоловік Дарини.



Чи то втома після закінчення робочого тижня, чи передріздвяний настрій тому виною, але Максим втратив пильність та продиктував ці злощасні цифри. За декілька хвилин Максим отримав повідомлення на свій мобільний: "Операція переадресації завершена успішно".



"Дідько! – прошипів Максим. – Як я міг повестися на такий тупий розвод?", – і в думках вже десь розпрощався з трьома сотнями гривень, які лежали на телефоні. Та все ж набрав необхідну цифрову комбінацію на телефоні, щоб зняти переадресацію. З цього моменту почався постійний процес: Максим знімав переадресацію, зловмисники встановлювали її знову й знову. Допомагали йому в цьому працівники сервісного центру "Київстару".



Після чергового звукової СМС-звістки Даринчин чоловік похолов. Це було вже не традиційне повідомлення про переадресацію, а інформація з системи Приват24 про перерахунок 990 гривень з особистого рахунку. Неприємний холодок пробіг по шкірі, адже на рахунку було близько 3 000 гривень.



"Оце так влетів", – подумав Максим і почав дзвонити на гарячу лінію Приватбанка 3700, щоб заблокувати рахунок. Згідно з процедурою блокування карткових рахунків по телефону, співробітник банку повинен був передзвонити на фінансовий номер клієнта для підтвердження процедури. Проте цей номер контролювався зловмисниками, відповідно повністю пройти цю процедуру було неможливо.



Не змогли повністю вирішити проблему навіть працівники відділення Приватбанку на пр. Волі. Вони блокували рахунки, а зловмисники, маючи доступ до додатку Приват24 і фінансового номеру розблоковували рахунки знову й знову. У чому небезпека втрати фінансового номеру? Якщо у додатку Приват24 ви тричі вводите неправильний пароль, банк вам передзвонить. Але передзвонить він на номер, який контролює зловмисник. Він же може поміняти всі паролі і зняти всі доступні кошти.



Але це був лише початок. Максим має власну фірму, яка теж має рахунок у Приватбанку. В цей час на депозиті юридичної особи лежало 100 тисяч гривень. Проблема в тому, що доступ до рахунку юрособи є набагато складнішим, а ключ доступу в цей час лежав в сейфі. По-справжньому Максим почав переживати, коли на його телефон прийшло повідомлення, що депозитні кошти юридичної особи перераховано на картковий рахунок.



Зрештою після тривалих телефонних переговорів з оператором і відповіді на усі секретні запитання, в банку запевнили, що заблокують рух коштів по картковому рахунку. А уже в наступний робочий день, вівторок, 9 січня, потрібно буде прийти в банк та на місці пройти аутентифікацію.



Після того, як рух коштів в Приваті було заморожено, на телефон Максима прийшло повідомлення від зловмисників: "Повезло тебе!".





Яким ще було здивування молодого подружжя, коли у вівторок зранку прийшло декілька СМСок про проведення транзакцій, які оператор Приватбанку обіцяв заблокувати ще в суботу до з'ясування обставин.



"На наші наполегливі прохання пояснити, як так сталося, працівниця банку коротко відповіла: "Ці транзакції були успішними", – розповідає Дарина.



Загалом зловмисникам вдалося поцупити 21 тисячу гривень. Нині ситуацією займається служба безпеки Приватбанку та відділ Кіберполіції. За словами Дарини, ІР-адреса, звідки здійснювалася атака на картковий рахунок в системі Приват24 територіально відноситься до міста Жовті Води, що в Дніпропетровській області. У цьому ж місті розташована виправна колонія для чоловіків №26.



"Не знаю, чи вдасться повернути втрачені кошти, але хочу розказати цю історію, щоб інші волиняни були більш обережними та не втрапляли в тенета шахраїв", – каже Дарина.



"Конкурент" попросив також прокоментувати ситуацію керівника регіонального прес-офісу ПриватБанку на Волині Владиславу Жорняк.



"Хоч як це прикро, але мусимо констатувати: що більше рівнів захисту з'являється, то винахідливішими стають шахраї. На жаль, люди часто стають жертвами власної довірливості або неуважності. Банк неодноразово наголошує клієнтам: будьте обачними з інформацією, яку даєте стороннім людям, не довіряйте дзвінкам "із банку", "з поліції" чи так, як у цьому конкретному випадку, взагалі від незнайомої людини. І тим паче, не надавайте незнайомим людям жодних даних: кодів, паролів, номерів. У цьому конкретному випадку вразливим виявився фінансовий номер клієнта. До будь-яких дзвінків та повідомлень на нього треба ставитися обачно.



Ми радимо взагалі заводити окремий "банківський" номер, який не знатиме ніхто. По-перше, це мінімізує можливість використання його нечесними на руку людьми. По-друге, якщо на цей номер вам телефонуватимуть, виникне логічне запитання: звідки його знають.



Основні способи захисту від шахраїв:



Не викладайте у відкритому доступі свої персональні дані;

Не повідомляйте конфіденційну інформацію (повний номер картки, ПІН-код, код безпеки CVV) та зміст СМС- повідомлень (у тому числі з одноразовими паролями) від стороннім людям і працівникам банку;

Не проводити ніяких маніпуляцій зі своїми рахунками за інструкціями сторонніх осіб по телефону;

Не "прив'язувати" фінансовий номер до сторінок в соцмережах;

Негайно блокувати свою картку у разі будь-яких сумнівів щодо шахрайства.



Використовувати тарифні плани, при яких між мобільним оператором та клієнтом укладається контракт, тоді усі операції по зміні сім-картки будуть проводитися особисто у відділенні компанії при пред'явленні паспорту.



Якщо ж ви маєте сумніви і боїтеся, що доступ до ваших карток може мати стороння людина, негайно телефонуйте на гарячу лінію 3700 і блокуйте рахунки. Пам'ятайте, що ваша уважність – головна запорука безпеки ваших фінансів. Шахрайство легше попередити, аніж боротися з його наслідками", – зауважила прес-секретер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку підприємець ледь не став жертвою шахраїв, які хотіли вкрасти в нього 100 тисяч гривень.Ця історія трапилася в переддень Різдва. Її розповіла " Конкуренту " лучанка, яка не захотіла, щоб її персональні дані були оприлюднені. Тому назвемо її, наприклад, Дариною.Отож, у суботу,6 січня 2018 року, близько 11:00 на телефон чоловіка Дарини зателефонувала невідома жінка. "Ой вибачте, будь ласка! Мій телефон заблокувало, я ні до кого не можу додзвонитися, тільки до вас! Мені терміново потрібно зателефонувати своїй дочці, а я цього ніяк не можу зробити! Пише, що вам зараз має прийти чотири цифри, якщо ви мені їх продиктуєте, телефон розблокується. Допоможіть, будь ласка! Я дуже за доньку переживаю", – приблизно такий спіч почув Максим, чоловік Дарини.Чи то втома після закінчення робочого тижня, чи передріздвяний настрій тому виною, але Максим втратив пильність та продиктував ці злощасні цифри. За декілька хвилин Максим отримав повідомлення на свій мобільний: "Операція переадресації завершена успішно"."Дідько! – прошипів Максим. – Як я міг повестися на такий тупий розвод?", – і в думках вже десь розпрощався з трьома сотнями гривень, які лежали на телефоні. Та все ж набрав необхідну цифрову комбінацію на телефоні, щоб зняти переадресацію. З цього моменту почався постійний процес: Максим знімав переадресацію, зловмисники встановлювали її знову й знову. Допомагали йому в цьому працівники сервісного центру "Київстару".Після чергового звукової СМС-звістки Даринчин чоловік похолов. Це було вже не традиційне повідомлення про переадресацію, а інформація з системи Приват24 про перерахунок 990 гривень з особистого рахунку. Неприємний холодок пробіг по шкірі, адже на рахунку було близько 3 000 гривень."Оце так влетів", – подумав Максим і почав дзвонити на гарячу лінію Приватбанка 3700, щоб заблокувати рахунок. Згідно з процедурою блокування карткових рахунків по телефону, співробітник банку повинен був передзвонити на фінансовий номер клієнта для підтвердження процедури. Проте цей номер контролювався зловмисниками, відповідно повністю пройти цю процедуру було неможливо.Не змогли повністю вирішити проблему навіть працівники відділення Приватбанку на пр. Волі. Вони блокували рахунки, а зловмисники, маючи доступ до додатку Приват24 і фінансового номеру розблоковували рахунки знову й знову. У чому небезпека втрати фінансового номеру? Якщо у додатку Приват24 ви тричі вводите неправильний пароль, банк вам передзвонить. Але передзвонить він на номер, який контролює зловмисник. Він же може поміняти всі паролі і зняти всі доступні кошти.Але це був лише початок. Максим має власну фірму, яка теж має рахунок у Приватбанку. В цей час на депозиті юридичної особи лежало 100 тисяч гривень. Проблема в тому, що доступ до рахунку юрособи є набагато складнішим, а ключ доступу в цей час лежав в сейфі. По-справжньому Максим почав переживати, коли на його телефон прийшло повідомлення, що депозитні кошти юридичної особи перераховано на картковий рахунок.Зрештою після тривалих телефонних переговорів з оператором і відповіді на усі секретні запитання, в банку запевнили, що заблокують рух коштів по картковому рахунку. А уже в наступний робочий день, вівторок, 9 січня, потрібно буде прийти в банк та на місці пройти аутентифікацію.Після того, як рух коштів в Приваті було заморожено, на телефон Максима прийшло повідомлення від зловмисників: "Повезло тебе!".Яким ще було здивування молодого подружжя, коли у вівторок зранку прийшло декілька СМСок про проведення транзакцій, які оператор Приватбанку обіцяв заблокувати ще в суботу до з'ясування обставин."На наші наполегливі прохання пояснити, як так сталося, працівниця банку коротко відповіла: "Ці транзакції були успішними", – розповідає Дарина.Загалом зловмисникам вдалося поцупити 21 тисячу гривень. Нині ситуацією займається служба безпеки Приватбанку та відділ Кіберполіції. За словами Дарини, ІР-адреса, звідки здійснювалася атака на картковий рахунок в системі Приват24 територіально відноситься до міста Жовті Води, що в Дніпропетровській області. У цьому ж місті розташована виправна колонія для чоловіків №26."Не знаю, чи вдасться повернути втрачені кошти, але хочу розказати цю історію, щоб інші волиняни були більш обережними та не втрапляли в тенета шахраїв", – каже Дарина."Конкурент" попросив також прокоментувати ситуацію керівника регіонального прес-офісу ПриватБанку на Волині Владиславу Жорняк."Хоч як це прикро, але мусимо констатувати: що більше рівнів захисту з'являється, то винахідливішими стають шахраї. На жаль, люди часто стають жертвами власної довірливості або неуважності. Банк неодноразово наголошує клієнтам: будьте обачними з інформацією, яку даєте стороннім людям, не довіряйте дзвінкам "із банку", "з поліції" чи так, як у цьому конкретному випадку, взагалі від незнайомої людини. І тим паче, не надавайте незнайомим людям жодних даних: кодів, паролів, номерів. У цьому конкретному випадку вразливим виявився фінансовий номер клієнта. До будь-яких дзвінків та повідомлень на нього треба ставитися обачно.Ми радимо взагалі заводити окремий "банківський" номер, який не знатиме ніхто. По-перше, це мінімізує можливість використання його нечесними на руку людьми. По-друге, якщо на цей номер вам телефонуватимуть, виникне логічне запитання: звідки його знають.Основні способи захисту від шахраїв:Не викладайте у відкритому доступі свої персональні дані;Не повідомляйте конфіденційну інформацію (повний номер картки, ПІН-код, код безпеки CVV) та зміст СМС- повідомлень (у тому числі з одноразовими паролями) від стороннім людям і працівникам банку;Не проводити ніяких маніпуляцій зі своїми рахунками за інструкціями сторонніх осіб по телефону;Не "прив'язувати" фінансовий номер до сторінок в соцмережах;Негайно блокувати свою картку у разі будь-яких сумнівів щодо шахрайства.Використовувати тарифні плани, при яких між мобільним оператором та клієнтом укладається контракт, тоді усі операції по зміні сім-картки будуть проводитися особисто у відділенні компанії при пред'явленні паспорту.Якщо ж ви маєте сумніви і боїтеся, що доступ до ваших карток може мати стороння людина, негайно телефонуйте на гарячу лінію 3700 і блокуйте рахунки. Пам'ятайте, що ваша уважність – головна запорука безпеки ваших фінансів. Шахрайство легше попередити, аніж боротися з його наслідками", – зауважила прес-секретер.

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