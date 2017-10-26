Опублікували відео зі збитим у Сирії російським штурмовиком Су-25
Сьогодні, 19:18
У Мережі з'явилося відео зі збитим в Сирії російським штурмовиком Су-25.
Відео опубліковане на телеграм-каналі Directorate 4, що відстежує діяльність бойовиків, - пише Новое Время.
На кадрах видно, що у штурмовика Су-25 горить правий двигун, після чого пілот приймає рішення покинути машину. Інцидент стався в районі села Масеран, що розташоване за 15 км на південь від Саракіба.
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Відео опубліковане на телеграм-каналі Directorate 4, що відстежує діяльність бойовиків, - пише Новое Время.
На кадрах видно, що у штурмовика Су-25 горить правий двигун, після чого пілот приймає рішення покинути машину. Інцидент стався в районі села Масеран, що розташоване за 15 км на південь від Саракіба.
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