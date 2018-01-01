Патрульні повідомили, скільки смертей зафіксували на дорогах Волині

У 2017 році на території обслуговування патрульної поліції Волині трапилось 1 553 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 340 – з потерпілими і в яких 38 осіб загинуло та 452 травмовано.Ця інформація стосується не всієї області, а лише території обслуговування патрульних (м. Луцьк, дороги Устилуг-Луцьк-Рівне, Луцьк-Ковель-Ягодин, Луцьк- Маневичі), - повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.Патрульні поліцейські оформили кілька десятків адміністративних матеріалів за частиною 4 статті 140 КУпАП на утримувачів вулично-шляховох мережі (порушення, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна). Ці матеріали далі направляються до суду.«Якщо певний відрізок дороги є аварійно небезпечним, не відремонтованим, то про це мають свідчити дорожні інформаційні знаки, що встановлюються відповідним органом місцевого самоврядування. Водій, бачивши такий знак, має знизити швидкість і їхати максимально обережно. Ці адмінматеріали оформлені на ділянках, де, швидше всього, не було інформаційних знаків. Тобто і дорога не відремонтована, і попереджувального знаку про це немає. Тому в таких випадках оформляли матеріали на утримувачів відрізку дороги. Але є інший бік медалі. Відповідальний майстер може прийти в суд з довідкою, що з бюджету не виділено коштів на ремонт цього відрізку, тож хто і за що мав його відремонтувати – невідомо. Зазвичай, якщо збитки незначні, людина не звертається до суду по компенсацію, або ж не хоче звертатись через довгу тяганину. Разом з тим, якщо ДТП таки сталась, патрульні оформляють відповідний протокол. Водій може бути незгідним з протоколом, мовляв, заїхав в яму, розміри якої перевищують допустимі. Тоді на місце викликається представник житлово-комунального господарства, робляться заміри, обстеження, і на відповідальну особу складається протокол за статтею 140 КУпАП», – роз’яснює керівник сектору розшуку та опрацювання матеріалів ДТП УПП у Волинській області Вадим Оксенюк. Роз’яснення надають і працівники відділу безпеки дорожнього руху. Цей відділ реорганізований у кінці вересня 2017 року, він слідкує за дотриманням правил дорожнього руху, зокрема, щодо технічного стану громадського транспорту, виявлення недоліків в об’єктах вулично-шляхової мережі, проведення ремонтних робіт в різний період. Також працівники відділу погоджують ордери на виконання дорожніх робіт та схеми організації дорожнього руху.«Ми звертались щодо вибоїн на так званому Дубнівському перехресті та поганого стану доріг на перехресті вулиць Задворецька-Карпенка-Карого, і після наших приписів недоліки усунули.Також в жахливому стані була дорога з Луцька в Маневичі, на що складались приписи. І хоч відповідальні посадовці оскаржували наші матеріали в суді, нам вдалось відстояти їхню ефективність. А найголовніше, що після цього недоліки були усунені, і тепер дорога більш-менш нормальна. За неналежне утримання вулично-шляхової мережі складається протокол за статтею 140 КУпАП, в результаті розгляду якого суд може встановити штраф в розмірі 1 020 гривень, а це чимала сума. Тому вони подають апеляції, однак переважну більшість судів ми виграємо.Тобто намагаємось максимально ефективно співпрацювати з утримувачами вулично-шляхової мережі. Хоча, варто розуміти, що департамент теж не завжди може виконати вимоги, адже чимало залежить від фінансування та матеріально-технічної бази. Часто погодні умови не дозволяють виконувати роботи, адже різна вологість та температура», – розповів старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Василь Шпак.