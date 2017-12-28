Допомога госпіталям: закрили готель, а меблі передали на Волинь. ВІДЕО
03 лютий, 23:18
Власники готелю в німецькому місті Герфорд закрили бізнес і передали все готельне устаткування військовим шпиталям у Луцьку.
Ліжка, шафи, телевізори, навіть постільна білизна. У лікарнях уже встигли оцінити подарунки, - йдеться в сюжеті ТСН.
Юрій Дмитрук – сам учасник АТО, воював за Дебальцеве у складі першого батальйону територіальної оборони. Нині очолює обласні спілку ветеранів АТО та центр допомоги учасникам АТО. Докладає зусиль, щоб підтримати медзаклади, в яких лікуються побратими.
«Шафи, телевізори, ліжка, постільна білизна частково була в дуже гарному стані, меблі, такі, яких нам не вистачає, – все це акуратненько ми з нашої спілки з хлопцями розбирали-підписували, завантажували і переправили сюди», – розповів Юрій Дмитрук.
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Ліжка, шафи, телевізори, навіть постільна білизна. У лікарнях уже встигли оцінити подарунки, - йдеться в сюжеті ТСН.
Юрій Дмитрук – сам учасник АТО, воював за Дебальцеве у складі першого батальйону територіальної оборони. Нині очолює обласні спілку ветеранів АТО та центр допомоги учасникам АТО. Докладає зусиль, щоб підтримати медзаклади, в яких лікуються побратими.
«Шафи, телевізори, ліжка, постільна білизна частково була в дуже гарному стані, меблі, такі, яких нам не вистачає, – все це акуратненько ми з нашої спілки з хлопцями розбирали-підписували, завантажували і переправили сюди», – розповів Юрій Дмитрук.
Більше у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Допомога госпіталям: закрили готель, а меблі передали на Волинь. ВІДЕО
03 лютий, 23:18
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