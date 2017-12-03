Хурделиця замела Луцьк. ФОТО
Сьогодні, 08:30
Після тижня без снігу та зі слабким морозом у Луцьку нарешті дочекалися зимових опадів.
3 лютого після обіду почав падати сніг, а згодом взагалі місто почала замітати хурделиця.
Користувачі Facebook "завалюють" свої сторінки фото зі снігом та коментують їх:
"Зима зимою, а лютий іншим не буває"
"Нагадує усім ЗИМА - позбутися мене , хотіли ви дарма. Ще полютую , ще повію , ще сніжком усе накрию... Хоть ВЕСНА не за горами, ще повоюю я із вами".
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3 лютого після обіду почав падати сніг, а згодом взагалі місто почала замітати хурделиця.
Користувачі Facebook "завалюють" свої сторінки фото зі снігом та коментують їх:
"Зима зимою, а лютий іншим не буває"
"Нагадує усім ЗИМА - позбутися мене , хотіли ви дарма. Ще полютую , ще повію , ще сніжком усе накрию... Хоть ВЕСНА не за горами, ще повоюю я із вами".
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