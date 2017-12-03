Хурделиця замела Луцьк. ФОТО

Після тижня без снігу та зі слабким морозом у Луцьку нарешті дочекалися зимових опадів.3 лютого після обіду почав падати сніг, а згодом взагалі місто почала замітати хурделиця.Користувачі Facebook "завалюють" свої сторінки фото зі снігом та коментують їх:"Зима зимою, а лютий іншим не буває""Нагадує усім ЗИМА - позбутися мене , хотіли ви дарма. Ще полютую , ще повію , ще сніжком усе накрию... Хоть ВЕСНА не за горами, ще повоюю я із вами".