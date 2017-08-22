Українська тенісистка тріумфувала на турнірі в Берні
Сьогодні, 07:50
15-річна українська тенісистка Марта Костюк виграла фінал уже другого дорослого турніру - ITF у Берні (Австралія).
Її суперницею була 109-та ракетка світу Вікторія Голубич зі Швейцарії, передає Tribuna.com.
Рахунок - 6:4, 6:3. Матч тривав трохи довше години.
Призовий фонд турніру - 60 тисяч доларів.
Перший титул українка виборола ще у травні 2017 року на змаганнях у Дунакесі.
Нинішня перемога дозволить Костюк стати наймолодшою у топ-200 рейтингу WTA (зараз вона на 273-му місці) і потрапити безпосередньо до кваліфікації турнірів Великого шолома.
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Її суперницею була 109-та ракетка світу Вікторія Голубич зі Швейцарії, передає Tribuna.com.
Рахунок - 6:4, 6:3. Матч тривав трохи довше години.
Призовий фонд турніру - 60 тисяч доларів.
Перший титул українка виборола ще у травні 2017 року на змаганнях у Дунакесі.
Нинішня перемога дозволить Костюк стати наймолодшою у топ-200 рейтингу WTA (зараз вона на 273-му місці) і потрапити безпосередньо до кваліфікації турнірів Великого шолома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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