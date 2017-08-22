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Українська тенісистка тріумфувала на турнірі в Берні

Українська тенісистка тріумфувала на турнірі в Берні
15-річна українська тенісистка Марта Костюк виграла фінал уже другого дорослого турніру - ITF у Берні (Австралія).

Її суперницею була 109-та ракетка світу Вікторія Голубич зі Швейцарії, передає Tribuna.com.

Рахунок - 6:4, 6:3. Матч тривав трохи довше години.


Призовий фонд турніру - 60 тисяч доларів.

Перший титул українка виборола ще у травні 2017 року на змаганнях у Дунакесі.

Нинішня перемога дозволить Костюк стати наймолодшою ​​у топ-200 рейтингу WTA (зараз вона на 273-му місці) і потрапити безпосередньо до кваліфікації турнірів Великого шолома.


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Теги: Марта Костюк, спорт, теніс
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