Українська тенісистка тріумфувала на турнірі в Берні

Марта Костюк виграла фінал уже другого дорослого турніру - ITF у Берні (Австралія).



Її суперницею була 109-та ракетка світу Вікторія Голубич зі Швейцарії, передає Tribuna.com.



Рахунок - 6:4, 6:3. Матч тривав трохи довше години.





Призовий фонд турніру - 60 тисяч доларів.



Перший титул українка виборола ще у травні 2017 року на змаганнях у Дунакесі.



Нинішня перемога дозволить Костюк стати наймолодшою ​​у топ-200 рейтингу WTA (зараз вона на 273-му місці) і потрапити безпосередньо до кваліфікації турнірів Великого шолома.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15-річна українська тенісисткавиграла фінал уже другого дорослого турніру - ITF у Берні (Австралія).Її суперницею була 109-та ракетка світу Вікторія Голубич зі Швейцарії, передає Tribuna.com.Рахунок - 6:4, 6:3. Матч тривав трохи довше години.Призовий фонд турніру - 60 тисяч доларів.Перший титул українка виборола ще у травні 2017 року на змаганнях у Дунакесі.Нинішня перемога дозволить Костюк стати наймолодшою ​​у топ-200 рейтингу WTA (зараз вона на 273-му місці) і потрапити безпосередньо до кваліфікації турнірів Великого шолома.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію