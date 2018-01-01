вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 4 лютого

Курс валют у Луцьку на 4 лютого
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,693, а продаж - 28,058.

Євро при купівлі становить - 34,328, при продажу - 35,099.

Курс російського рубля: купівля - 0,432, продаж - 0,505.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,988, продаж - 8,533.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Краса, що захоплює: фото засніженого Луцька
Сьогодні, 09:42
Масштабна аварія у Києві: 2 загиблих, 3 постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 4 лютого
Сьогодні, 09:00
Хурделиця замела Луцьк. ФОТО
Сьогодні, 08:30
Українська тенісистка тріумфувала на турнірі в Берні
Сьогодні, 07:50
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 2 лютого Курс валют у Луцьку на 2 лютого
02 лютий, 09:00
Курс валют у Луцьку на 1 лютого Курс валют у Луцьку на 1 лютого
01 лютий, 09:00
Курс валют у Луцьку на 31 січня Курс валют у Луцьку на 31 січня
31 січень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 30 січня Курс валют у Луцьку на 30 січня
30 січень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Краса, що захоплює: фото засніженого Луцька
Сьогодні, 09:42
 1
Мрійник і оптиміст, який жив для Луцька: спогади про Миколу Романюка
03 лютий, 13:00
 1
Служити і захищати: у Ковелі запрацювала патрульна поліція. ФОТО
03 лютий, 11:42
 1
У Києві - мітинг авто на єврономерах
Сьогодні, 10:19
 0
Показали, як чистили дороги Луцька від снігу
Сьогодні, 10:04
 0
Медіа
відео
1/8