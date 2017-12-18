Масштабна аварія у Києві: 2 загиблих, 3 постраждалих. ФОТО
Сьогодні, 09:20
У Києві на проспекті Шухевича сталася аварія за участі п’яти авто. Унаслідок зіткнення двоє людей загинули, ще троє постраждали.
Про це повідомляє Київ оперативний.
Попередньо, близько опівночі з 3 на 4 лютого водій Mercedes виїхав на проспект Шухевича проти руху. Присутні на місці патрульні поліцейські почали погоню за авто.
За кількасот метрів Mercedes в’їхав у Dacia, — останнього відкинуло на зустрічну смугу. Після зіткнення Mercedes також в’їхав у інші три автомобілі.
Водія Mercedes госпіталізували. На місці аварії працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група та лікарі «швидкої».
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Про це повідомляє Київ оперативний.
Попередньо, близько опівночі з 3 на 4 лютого водій Mercedes виїхав на проспект Шухевича проти руху. Присутні на місці патрульні поліцейські почали погоню за авто.
За кількасот метрів Mercedes в’їхав у Dacia, — останнього відкинуло на зустрічну смугу. Після зіткнення Mercedes також в’їхав у інші три автомобілі.
Водія Mercedes госпіталізували. На місці аварії працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група та лікарі «швидкої».
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