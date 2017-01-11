Краса, що захоплює: фото засніженого Луцька





Фото з прогулянки опублікував у себе на сторінці у Олег Міткевич.



"Дочекались зими нарешті. Не втримався сидіти вдома в таку красу. Ловіть зимового Луцька у стрічку", - йдеться у дописі.



Об’єктив зафіксував добре впізнавані локації міста - Старе місто, Центральний парк культури і відпочинку, замок Любарта тощо.



Пропонуємо і вам насолодитись гарною фотопідбіркою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неймовірні світлини вечірнього засніженого Луцька з’явилися в мережі.Фото з прогулянки опублікував у себе на сторінці у Facebook "Дочекались зими нарешті. Не втримався сидіти вдома в таку красу. Ловіть зимового Луцька у стрічку", - йдеться у дописі.Об’єктив зафіксував добре впізнавані локації міста - Старе місто, Центральний парк культури і відпочинку, замок Любарта тощо.Пропонуємо і вам насолодитись гарною фотопідбіркою.

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