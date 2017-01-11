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Краса, що захоплює: фото засніженого Луцька

Краса, що захоплює: фото засніженого Луцька
Неймовірні світлини вечірнього засніженого Луцька з’явилися в мережі.

Фото з прогулянки опублікував у себе на сторінці у Facebook Олег Міткевич.

"Дочекались зими нарешті. Не втримався сидіти вдома в таку красу. Ловіть зимового Луцька у стрічку", - йдеться у дописі.

Об’єктив зафіксував добре впізнавані локації міста - Старе місто, Центральний парк культури і відпочинку, замок Любарта тощо.

Пропонуємо і вам насолодитись гарною фотопідбіркою.


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Теги: зима, фото, Олег Міткевич, Луцьк
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