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День cвятого Валентина в Nester House: романтика і розваги*

День cвятого Валентина в Nester House: романтика і розваги*
День cвятого Валентина – дуже ніжне та добре свято, день, в який люди відкрито говорять про найбільш прекрасне в світі почуття – про любов.

В цей холодний лютневий день на душі тепло як ніколи, а повітря заполонили відчуття щастя і романтики, - пише Район.Луцьк.

Крім того день всіх закоханих – чудовий спосіб показати свою любов та турботу, здивувати дорогу тобі людину.

День закоханих в заміському маєтку Nester-House обійдеться лише в 2 000 грн. на двох.

У вартість входить:

Святкова розважальна програма,
Фотозона,
Романтична вечеря,
Оздоровчі процедури в чанах,
Та багато іншого.
Бронювання столиків: +380 (68) 434 40 88‬
Бронювання номерів: +380 (99) 434 40 34

День cвятого Валентина в Nester House: романтика і розваги*

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Теги: Nester House, День Валентина, Світязь, День закоханих, реклама
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