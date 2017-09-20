День cвятого Валентина в Nester House: романтика і розваги*





В цей холодний лютневий день на душі тепло як ніколи, а повітря заполонили відчуття щастя і романтики, - пише



Крім того день всіх закоханих – чудовий спосіб показати свою любов та турботу, здивувати дорогу тобі людину.



День закоханих в заміському маєтку Nester-House обійдеться лише в 2 000 грн. на двох.



У вартість входить:



Святкова розважальна програма,

Фотозона,

Романтична вечеря,

Оздоровчі процедури в чанах,

Та багато іншого.

Бронювання столиків: +380 (68) 434 40 88‬

Бронювання номерів: +380 (99) 434 40 34





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День cвятого Валентина – дуже ніжне та добре свято, день, в який люди відкрито говорять про найбільш прекрасне в світі почуття – про любов.В цей холодний лютневий день на душі тепло як ніколи, а повітря заполонили відчуття щастя і романтики, - пише Район.Луцьк. Крім того день всіх закоханих – чудовий спосіб показати свою любов та турботу, здивувати дорогу тобі людину.День закоханих в заміському маєтку Nester-House обійдеться лише в 2 000 грн. на двох.У вартість входить:Святкова розважальна програма,Фотозона,Романтична вечеря,Оздоровчі процедури в чанах,Та багато іншого.Бронювання столиків: +380 (68) 434 40 88‬Бронювання номерів: +380 (99) 434 40 34

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