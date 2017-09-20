День cвятого Валентина в Nester House: романтика і розваги*
Сьогодні, 19:50
День cвятого Валентина – дуже ніжне та добре свято, день, в який люди відкрито говорять про найбільш прекрасне в світі почуття – про любов.
В цей холодний лютневий день на душі тепло як ніколи, а повітря заполонили відчуття щастя і романтики, - пише Район.Луцьк.
Крім того день всіх закоханих – чудовий спосіб показати свою любов та турботу, здивувати дорогу тобі людину.
День закоханих в заміському маєтку Nester-House обійдеться лише в 2 000 грн. на двох.
У вартість входить:
Святкова розважальна програма,
Фотозона,
Романтична вечеря,
Оздоровчі процедури в чанах,
Та багато іншого.
Бронювання столиків: +380 (68) 434 40 88
Бронювання номерів: +380 (99) 434 40 34
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В цей холодний лютневий день на душі тепло як ніколи, а повітря заполонили відчуття щастя і романтики, - пише Район.Луцьк.
Крім того день всіх закоханих – чудовий спосіб показати свою любов та турботу, здивувати дорогу тобі людину.
День закоханих в заміському маєтку Nester-House обійдеться лише в 2 000 грн. на двох.
У вартість входить:
Святкова розважальна програма,
Фотозона,
Романтична вечеря,
Оздоровчі процедури в чанах,
Та багато іншого.
Бронювання столиків: +380 (68) 434 40 88
Бронювання номерів: +380 (99) 434 40 34
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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