У Луцьку скаржаться на ремонт: дорогу зробили, а тротуар зруйнували. ФОТО
Сьогодні, 21:06
У Луцьку скаржаться на ремонт вулиці Володимирської. Мовляв, дорогу зробили, а тротуар зруйнували.
Про це пише користувач Lucia Montanelli в Facebook.
"Я вірила, що не все так погано і надіялася на краще, але! У нашому місті одне роблять - друге руйнують. Йдеться про вул. Володимирську. Нещодавно відремонтували дорогу (круто! Дякую!) Але зруйнували повністю тротуар!"
"Хіба ніяк не можна було тротуар відремонтувати після ремонтних робіт дороги? Там болото, куски зламаного асфальту, крихти асфальту нового, понівечені куски бордюру...і це все накупу з болотом та калюжами. В деяких місцях рівень бордюру досягає коліна".
"Будь ласка доведіть ремонтні роботи до кінця! Там неможливо ходити!
Чи ходити самою дорогою і порушувати правила?"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише користувач Lucia Montanelli в Facebook.
"Я вірила, що не все так погано і надіялася на краще, але! У нашому місті одне роблять - друге руйнують. Йдеться про вул. Володимирську. Нещодавно відремонтували дорогу (круто! Дякую!) Але зруйнували повністю тротуар!"
"Хіба ніяк не можна було тротуар відремонтувати після ремонтних робіт дороги? Там болото, куски зламаного асфальту, крихти асфальту нового, понівечені куски бордюру...і це все накупу з болотом та калюжами. В деяких місцях рівень бордюру досягає коліна".
"Будь ласка доведіть ремонтні роботи до кінця! Там неможливо ходити!
Чи ходити самою дорогою і порушувати правила?"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Настаріший парк Луцька: перлина, яка занепадає
Сьогодні, 22:16
У Луцьку скаржаться на ремонт: дорогу зробили, а тротуар зруйнували. ФОТО
Сьогодні, 21:06
У Луцьку на автостанції автоматники. Затримують злочинців. ФОТО
Сьогодні, 20:44
Фільм про хлопчика з Донбасу переміг на кінофестивалі
Сьогодні, 20:03
День cвятого Валентина в Nester House: романтика і розваги*
Сьогодні, 19:50