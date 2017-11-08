У Києві - мітинг авто на єврономерах
Сьогодні, 10:19
Кілька сотень автомобілів на єврономерах зібрались на вулиці Хрещатик у Києві.
Про це інформує УНН.
“Якщо вартість автомобіля 1 тис. євро, а 2 тис. євро цього автомобіля „розтаможка“. Ну що це за нісенітниця... Ми виступаємо, щоб були знижені не тільки мита, а й обмеження”, — сказав один з активістів Юрій.
За його словами, акція не безстроковою, а триватиме сьогодні до 15 години. Колона автомобілів планує проїхати головними вулицями столиці.
За даними організаторів, в акції мають взяти участь 500 автомобілів.
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Про це інформує УНН.
“Якщо вартість автомобіля 1 тис. євро, а 2 тис. євро цього автомобіля „розтаможка“. Ну що це за нісенітниця... Ми виступаємо, щоб були знижені не тільки мита, а й обмеження”, — сказав один з активістів Юрій.
За його словами, акція не безстроковою, а триватиме сьогодні до 15 години. Колона автомобілів планує проїхати головними вулицями столиці.
За даними організаторів, в акції мають взяти участь 500 автомобілів.
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