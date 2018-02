Фільм про хлопчика з Донбасу переміг на кінофестивалі

Український документальний фільм про хлопчика з Донбасу "The Distant Barking of Dogs" ("Віддалений гавкіт собак") переміг на кінофестивалі у шведському Гетеборзі.Про це повідомив у Facebook асистент режисера, - пише Корреспондент Відзначається, що картина про 10-річного хлопчика Олега, який разом із бабусею живе поруч із лінією фронту, отримала премію за найкращий скандинавський документальний фільм - The Dragon Award for Best Nordic Dox.Фільм зрежисувавСтрічку знімали в селі Гнутове в Донецькій області. Роботи над фільмом тривали з 2015 по 2017 рік.Відзначимо, що це вже друга нагорода "Віддаленого гавкоту собак". Раніше цей фільм здобув перемогу на Фестивалі документального кіно в Амстердамі.