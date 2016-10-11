Фільм про хлопчика з Донбасу переміг на кінофестивалі





Про це повідомив у Facebook асистент режисера Азад Сафаров, - пише



Відзначається, що картина про 10-річного хлопчика Олега, який разом із бабусею живе поруч із лінією фронту, отримала премію за найкращий скандинавський документальний фільм - The Dragon Award for Best Nordic Dox.



Фільм зрежисував Саймон Леренг Уілмонт.



Стрічку знімали в селі Гнутове в Донецькій області. Роботи над фільмом тривали з 2015 по 2017 рік.



Відзначимо, що це вже друга нагорода "Віддаленого гавкоту собак". Раніше цей фільм здобув перемогу на Фестивалі документального кіно в Амстердамі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український документальний фільм про хлопчика з Донбасу "The Distant Barking of Dogs" ("Віддалений гавкіт собак") переміг на кінофестивалі у шведському Гетеборзі.Про це повідомив у Facebook асистент режисера, - пише Корреспондент Відзначається, що картина про 10-річного хлопчика Олега, який разом із бабусею живе поруч із лінією фронту, отримала премію за найкращий скандинавський документальний фільм - The Dragon Award for Best Nordic Dox.Фільм зрежисувавСтрічку знімали в селі Гнутове в Донецькій області. Роботи над фільмом тривали з 2015 по 2017 рік.Відзначимо, що це вже друга нагорода "Віддаленого гавкоту собак". Раніше цей фільм здобув перемогу на Фестивалі документального кіно в Амстердамі.

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