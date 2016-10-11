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Фільм про хлопчика з Донбасу переміг на кінофестивалі

Фільм про хлопчика з Донбасу переміг на кінофестивалі
Український документальний фільм про хлопчика з Донбасу "The Distant Barking of Dogs" ("Віддалений гавкіт собак") переміг на кінофестивалі у шведському Гетеборзі.

Про це повідомив у Facebook асистент режисера Азад Сафаров, - пише Корреспондент.

Відзначається, що картина про 10-річного хлопчика Олега, який разом із бабусею живе поруч із лінією фронту, отримала премію за найкращий скандинавський документальний фільм - The Dragon Award for Best Nordic Dox.

Фільм зрежисував Саймон Леренг Уілмонт.

Стрічку знімали в селі Гнутове в Донецькій області. Роботи над фільмом тривали з 2015 по 2017 рік.

Відзначимо, що це вже друга нагорода "Віддаленого гавкоту собак". Раніше цей фільм здобув перемогу на Фестивалі документального кіно в Амстердамі.


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Теги: Донбас, фільм, перемога
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