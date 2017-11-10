На Волині «група підтримки» намагалась «відвоювати» водія у патрульних





Так, учора близько 23 години, по вулиці Грушевського, в Ковелі екіпаж патрульних зупинив Volkswagen: водій не увімкнув ближнє світло фар у темну пору доби, - інформує Патрульна поліція Волині.



На чоловіка винесли постанову за порушення – першу в цьому місті.



Також патрульні поліцейські провели профілактичну бесіду з «групою підтримки», яка зібралась, не знаючи, що в Ковелі вже працюють полісмени.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі поліцейські затримали водія, який їздив містом з неувімкненим ближнім світлом фар.Так, учора близько 23 години, по вулиці Грушевського, в Ковелі екіпаж патрульних зупинив Volkswagen: водій не увімкнув ближнє світло фар у темну пору доби, - інформує Патрульна поліція Волині.На чоловіка винесли постанову за порушення – першу в цьому місті.Також патрульні поліцейські провели профілактичну бесіду з «групою підтримки», яка зібралась, не знаючи, що в Ковелі вже працюють полісмени.

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