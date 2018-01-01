Кордон з Польщею був заблокований через відсутність електрики





Аварія сталася сьогодні, 4 лютого, близько 02:00 і подачу електроенергії відновили лише об 11:20, - пише



Інформацію про зупинку роботи пункту пропуску у соцмережах опублікували водії, які перебували у чергах на кордоні. Начальник прес-служби Мостиського прикордонного загону Іван Галкін підтвердив, що електропостачання зникло вночі, через що у Шегинях тимчасово зупинили в'їзд та виїзд громадян.



«Сталося це близько 02:00. Черга не була великою. Вранці ми мали близько 30-40 автомобілів на в'їзд та виїзд. Оскільки світла немає, то не працює і база даних, через що немає можливості оформляти людей», – пояснив Іван Галкін.



Він також додав, що одразу після аварії прикордонники звернулися до «Львівобленерго» і там пообіцяли якомога швидше відновити подачу електроенергії. Електропостачання на пункті пропуску з'явилося вранці об 11:20.



Додамо, що Львівщина найбільше в Україні постраждала від нічної негоди: більшість із 394 знеструмлених внаслідок снігопадів населених пунктів перебувають саме на території Львівської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонний пункт пропуску у Шегинях залишився без світла через аварію на лініях електропередач.Аварія сталася сьогодні, 4 лютого, близько 02:00 і подачу електроенергії відновили лише об 11:20, - пише Zaxid.net Інформацію про зупинку роботи пункту пропуску у соцмережах опублікували водії, які перебували у чергах на кордоні. Начальник прес-служби Мостиського прикордонного загонупідтвердив, що електропостачання зникло вночі, через що у Шегинях тимчасово зупинили в'їзд та виїзд громадян.«Сталося це близько 02:00. Черга не була великою. Вранці ми мали близько 30-40 автомобілів на в'їзд та виїзд. Оскільки світла немає, то не працює і база даних, через що немає можливості оформляти людей», – пояснив Іван Галкін.Він також додав, що одразу після аварії прикордонники звернулися до «Львівобленерго» і там пообіцяли якомога швидше відновити подачу електроенергії. Електропостачання на пункті пропуску з'явилося вранці об 11:20.Додамо, що Львівщина найбільше в Україні постраждала від нічної негоди: більшість із 394 знеструмлених внаслідок снігопадів населених пунктів перебувають саме на території Львівської області.

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