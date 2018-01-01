Футболісти «Волині» тренуються у Туреччині
Сьогодні, 14:43
Гравці «Волині» працюють на тренувальному зборі у Туреччині.
Як повідомляє тренерський штаб команди, під час перших днів перебування футболісти відпрацьовують різні тактичні та технічні моменти, - інформує сайт ФК «Волинь».
Разом із цим, великих навантажень гравці поки не мають, поступово втягуючись у тренувальний процес.
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Як повідомляє тренерський штаб команди, під час перших днів перебування футболісти відпрацьовують різні тактичні та технічні моменти, - інформує сайт ФК «Волинь».
Разом із цим, великих навантажень гравці поки не мають, поступово втягуючись у тренувальний процес.
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