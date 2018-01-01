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Футболісти «Волині» тренуються у Туреччині

Футболісти «Волині» тренуються у Туреччині
Гравці «Волині» працюють на тренувальному зборі у Туреччині.

Як повідомляє тренерський штаб команди, під час перших днів перебування футболісти відпрацьовують різні тактичні та технічні моменти, - інформує сайт ФК «Волинь».

Разом із цим, великих навантажень гравці поки не мають, поступово втягуючись у тренувальний процес.


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Теги: футбол, Волинь
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