Футболісти «Волині» тренуються у Туреччині





Як повідомляє тренерський штаб команди, під час перших днів перебування футболісти відпрацьовують різні тактичні та технічні моменти, - інформує сайт ФК «Волинь».



Разом із цим, великих навантажень гравці поки не мають, поступово втягуючись у тренувальний процес.





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