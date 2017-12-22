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Волинянина, який мав при собі наркотики, «здав» перехожий

Волинянина, який мав при собі наркотики, «здав» перехожий
У Ковелі в чоловіка виявили речовину, схожу на наркотичну.

До патрульних у ніч на 4 лютого, звернувся громадянин та повідомив, що по вулиці Незалежності перебуває чоловік, який може мати при собі заборонені речовини, - інформує Патрульна поліція Волині.

Поліцейські, які прибули на місце події виявили у 30-річного чоловіка згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділку поліції.


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Теги: наркотики, Ковель
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