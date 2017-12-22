Волинянина, який мав при собі наркотики, «здав» перехожий

У Ковелі в чоловіка виявили речовину, схожу на наркотичну.До патрульних у ніч на 4 лютого, звернувся громадянин та повідомив, що по вулиці Незалежності перебуває чоловік, який може мати при собі заборонені речовини, - інформує Патрульна поліція Волині.Поліцейські, які прибули на місце події виявили у 30-річного чоловіка згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.На місце викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділку поліції.