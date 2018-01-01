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Лучанам розповіли, коли у місті запрацює програма «Безпечне місто»

Лучанам розповіли, коли у місті запрацює програма «Безпечне місто»
Програма "Безпечне місто" вже починає реалізовуватися.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" 2 лютого розповів секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт, - пише Конкурент

"На сьогодні було проплачено за ті роботи, які були виконані. 36 кілометрів оптоволоконої мережі вже є. Залишилось протягнути 12 кілометрів. Вже з'явилися перші камери. Їх встановили. І ми зустрічалися з розробниками. Висловили з самого початку своє незадоволення, тому, що були питання стосовно камер, їх спроможності, якості. Ми були в Тернополі, Львові, подивилися, як там це зроблено. У Львові взагалі шикарно. Порівняння навіть не йде з тим навіть удосконаленим варіантом, який ми плануємо завершити в Луцьку", - зауважив Пустовіт.

Також розповів, що ті камери, які будуть ставитися на в'їзді в місто, на перехрестях, вони будуть фіксувати номери машин і запам'ятовувати їх. Це буде одразу відбуватися в базі. Будь-яка машина, яка проїде, вона вже буде зафіксована. На контролі все триматиме департамент муніципальної варти Луцької міської ради.

На запитання ведучої про до фінансування проекту Григорій Пустовіт ствердно відповів, що за умови, що розробники врахують усі зауваження, то кошти будуть виділені вже цього року.


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Теги: Безпечне місто, програма, кошти
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