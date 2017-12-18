У Києві протестували проти «Нацдружин»
Сьогодні, 15:50
У Києві на Подолі біля Контрактової площі зібралися кількадесят людей, які виступають проти заснування та діяльності "Нацдружин".
Участь у імпровізованому мітингу беруть від 20 до 30 осіб, - пише Українська правда.
Учасники акції - кияни, які зібралися на заклик провести мітинг, розповсюджений у соцмережах. Серед них - переважно молоді люди, студенти, художники, IT-шники і інші.
За словами протестуючих, за порядком у країні має стежити поліція, а "Нацдружини" для цього не потрібні.
Серед лозунгів, які учасники акції проголошують - "Не хочемо ніяких нацдружин", "Там, де ходять строєм, свободи не буде", "Тітушкуваті нацдружини не потрібні", і т.д.
Згодом учасники акції рушили пішохідною частиною вул. Сагайдачного під барабани, скандуючи "Нас не треба захищати".
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Участь у імпровізованому мітингу беруть від 20 до 30 осіб, - пише Українська правда.
Учасники акції - кияни, які зібралися на заклик провести мітинг, розповсюджений у соцмережах. Серед них - переважно молоді люди, студенти, художники, IT-шники і інші.
За словами протестуючих, за порядком у країні має стежити поліція, а "Нацдружини" для цього не потрібні.
Серед лозунгів, які учасники акції проголошують - "Не хочемо ніяких нацдружин", "Там, де ходять строєм, свободи не буде", "Тітушкуваті нацдружини не потрібні", і т.д.
Згодом учасники акції рушили пішохідною частиною вул. Сагайдачного під барабани, скандуючи "Нас не треба захищати".
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Коментарі 2
Падруга на гол світлині продає спайс.то чо не протестувати...
про гарних нациків, таких білих і пухнастих.
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