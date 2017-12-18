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У Києві протестували проти «Нацдружин»

У Києві протестували проти «Нацдружин»
У Києві на Подолі біля Контрактової площі зібралися кількадесят людей, які виступають проти заснування та діяльності "Нацдружин".

Участь у імпровізованому мітингу беруть від 20 до 30 осіб, - пише Українська правда.

Учасники акції - кияни, які зібралися на заклик провести мітинг, розповсюджений у соцмережах. Серед них - переважно молоді люди, студенти, художники, IT-шники і інші.

За словами протестуючих, за порядком у країні має стежити поліція, а "Нацдружини" для цього не потрібні.

Серед лозунгів, які учасники акції проголошують - "Не хочемо ніяких нацдружин", "Там, де ходять строєм, свободи не буде", "Тітушкуваті нацдружини не потрібні", і т.д.

Згодом учасники акції рушили пішохідною частиною вул. Сагайдачного під барабани, скандуючи "Нас не треба захищати".
У Києві протестували проти «Нацдружин»
У Києві протестували проти «Нацдружин»
У Києві протестували проти «Нацдружин»
У Києві протестували проти «Нацдружин»
У Києві протестували проти «Нацдружин»

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Теги: Нацдружини, мітинг
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Коментарі 2
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Падруга на гол світлині продає спайс.то чо не протестувати...
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про гарних нациків, таких білих і пухнастих.
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