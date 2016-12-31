Волинян попереджають про морози





Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, - пише



“Температура різко знизиться: протягом доби до 4-9° морозу, у північних, Волинській та Рівненській областях вночі до 9-14°; на півдні країни вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°”, — йдеться у повідомленні.



Вночі у східних областях помірний, вдень у західних областях невеликий сніг. На решті території без істотних опадів.



В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок 5 лютого в Україні різко знизиться температура повітря.Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, - пише УНН “Температура різко знизиться: протягом доби до 4-9° морозу, у північних, Волинській та Рівненській областях вночі до 9-14°; на півдні країни вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°”, — йдеться у повідомленні.Вночі у східних областях помірний, вдень у західних областях невеликий сніг. На решті території без істотних опадів.В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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