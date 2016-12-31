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Волинян попереджають про морози

Волинян попереджають про морози
У понеділок 5 лютого в Україні різко знизиться температура повітря.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, - пише УНН.

“Температура різко знизиться: протягом доби до 4-9° морозу, у північних, Волинській та Рівненській областях вночі до 9-14°; на півдні країни вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°”, — йдеться у повідомленні.

Вночі у східних областях помірний, вдень у західних областях невеликий сніг. На решті території без істотних опадів.

В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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Теги: погода, мороз
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