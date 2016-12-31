Волинян попереджають про морози
Сьогодні, 16:27
У понеділок 5 лютого в Україні різко знизиться температура повітря.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, - пише УНН.
“Температура різко знизиться: протягом доби до 4-9° морозу, у північних, Волинській та Рівненській областях вночі до 9-14°; на півдні країни вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°”, — йдеться у повідомленні.
Вночі у східних областях помірний, вдень у західних областях невеликий сніг. На решті території без істотних опадів.
В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, - пише УНН.
“Температура різко знизиться: протягом доби до 4-9° морозу, у північних, Волинській та Рівненській областях вночі до 9-14°; на півдні країни вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°”, — йдеться у повідомленні.
Вночі у східних областях помірний, вдень у західних областях невеликий сніг. На решті території без істотних опадів.
В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У США пасажирський потяг потрапив у жахливу аварію: є жертви
Сьогодні, 16:50
Волинян попереджають про морози
Сьогодні, 16:27
У Києві протестували проти «Нацдружин»
Сьогодні, 15:50
Волинянина, який мав при собі наркотики, «здав» перехожий
Сьогодні, 15:01