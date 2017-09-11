У США пасажирський потяг потрапив у жахливу аварію: є жертви
Сьогодні, 16:50
У Сполучених Штатах Америки пасажирський потяг зіткнувся з товарним.
Через інцидент постраждало більше 70 осіб, які доправлені до лікарень, ще двоє - загинули, - пише видання DW.
Поїзд перевізника Amtrak Нью-Йорк-Маямі врізався у вантажний потяг CSX близько 2:35 за місцевим часом. Amtrak в офіційній заяві повідомив, що локомотив та кілька пасажирських вагонів зійшли з рейок. За його даними, у потязі перебувало 139 пасажирів та 8 членів екіпажу.
Місцеві ЗМІ також пишуть про потерпілих, які не потребували госпіталізації та самостійно залишили місце аварії. Локальне відділення Червоного Хреста допомагає з облаштуванням притулку для пасажирів.
Причини інциденту наразі встановлюють.
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Через інцидент постраждало більше 70 осіб, які доправлені до лікарень, ще двоє - загинули, - пише видання DW.
Поїзд перевізника Amtrak Нью-Йорк-Маямі врізався у вантажний потяг CSX близько 2:35 за місцевим часом. Amtrak в офіційній заяві повідомив, що локомотив та кілька пасажирських вагонів зійшли з рейок. За його даними, у потязі перебувало 139 пасажирів та 8 членів екіпажу.
Місцеві ЗМІ також пишуть про потерпілих, які не потребували госпіталізації та самостійно залишили місце аварії. Локальне відділення Червоного Хреста допомагає з облаштуванням притулку для пасажирів.
Причини інциденту наразі встановлюють.
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