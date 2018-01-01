Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:30 – 17:00
Устилузька міська лікарня, лісництво, Устилузьке ВУЖКГ, магазин ФОП Книш, ветлікарня, Св. Вознесенська церква м. Устилуг: вул. Володимирська, 18-26, Гуденка 1-13, 8-26, Дружби, Шкільна, Б. Хмельницького, Франка, Незалежності, Квіткова, Привокзальна
2.09:00 – 17:00
с. Мар’янівка: вул. Польова
3.09:00 – 17:00 Церква с. Селець: вул. Незалежності 1-17, 4-18
Горохівський район
1.09:00-17:00
Новосілківська сільська рада-Башня с. Ковбань
Церква- с. Ковбань
ФОП Пилипчук Л.С.-свинарник с. Новосілки
ФОП Цомпель І.Й.-Телятник
ФОП Климочко І.З.-магазин
ТзОВ "Волинь Агро"-Тік с. Новосілки
Церква с. Новосілки
Новосілківська сільська рада-Башня
Підприємство "Укрпошта"-поштове відділення
ПАТ"Укртелеком"-АТС
Горохівський районний відділ освіти-столова школи
Новосілківська сільська рада-Адмінприміщення
Горохівський районний відділ освіти-Школа
Сенкевичівське СТ-Бар с Новосілки
Новосілківська сільська рада-Церква
ФОП Мельник О.В-Магазин
ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ПрАТ "Київстар"-Станція с. Новосілки
Новосілківська сільська рада-Башня с. Новосілки
ФОП Михальчук О.М.-магазин
Новосілківська сільська рада-Башня с. Мислині
ФОП Сак М.П.-Телятник с. Мислині
Церква-с. Мислині
Сенкевичівське СТ-магазин с. Мислині
Новосілківська сільська рада-Башня с. Мислині
Новосілківська сільська рада-Клуб с. Мислині
ФОП Прус С.Т-магазин с.Мислині с. Мислині
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с. Мислині
Горохівський районний відділ освіти-школа
Горохівський районний відділ освіти-столова школи
СГ ТзОВ"Городище"-башня с. Красів
СГ ТзОВ"Городище"-ферма
Горохівський районний відділ освіти-школа
Горохівське МСТ-магазин №29 Яна с. Красів
Звиняченська сільська рада-Клуб с. Красів
Церква-с. Красів
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с. Ковбань:
вул. Незалежності,
вул. Дачна
с. Новосілки:
вул. Б. Хмельницького
вул. Дачна,
вул. І. Франка
вул. Набережна
вул. Паркова 13, 14, 15
вул. Паркова,
вул. Молодіжна
вул. Миру
вул. Лесі Українки
вул. Шевченка
с. Мислині:
вул. Центральна,
вул. Миру,
вул. Б. Хмельницького
вул. Центральна,
вул. І. Франка
с. Красів:
вул. Ярків
вул. Центральна
вул. Чеська
вул. Польова
вул. Набережна
Іваничівський район
1.9:00-17:00
Іваничі вул. Залізнична
2.12:00-16:00
с.Ст.Лішня, Н.Лішня, Литовеж
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 16:00
м.Камінь – Каширський, вул.Коніщука, пров.Меліораторі, вул.Меліораторів, вул.М.Рильського.
2.09:00 – 17:00 Сільська рада (млин, контора), ПрАТ МТС "Україна" (мобільна станція), Бібліотека, Медпункт, Будинок культури, ССТ Пнівне (магазин), ПП Марчук Л.В., Поштове відділення, ПП Найдич А.В., ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Чмух В.В. с.Воєгоще
3. КТП-71 Л-1 09:00 – 17:00 с.Раків-Ліс, вул.Шкільна,
пров. Шкільний, вул.Гагаріна.
Ковельський район
1.9:00-17:00
Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
2.9:00-17:00
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР",
ДП "Рівен. цех зв'язку,
РЖКП №1. м.Ковель, вул.Луцька
3.9:00-17:00
СВК "Калина" смт. Голоби
4.9:00-17:00
с.Калинівка
місто Луцьк
1.11:00-17:00
П-ць Горбачов
Магазин вул Корольова-3
ПМК-20
Деревообробний цех
ТзОВ «ВоМ»
Будинок культури
Поліклініка
Гастроном
Відділення зв’язку
Пекарня, Ранкова 2
М-зин «АВС»
ДНЗ №8
М-зин Кондитерський цех
Автоперевезення
М-зин «Грибочок» вул. Нова;
вул.Польова
вул.Весела
вул.Довженка 32-42
вул. Весняна
вул. Далека
вул. Туполева
вул. Крушельницької
вул. Місячна
вул. Сонячна
вул. Світла
вул. Квітнева
Луцький район
1.9:30-17:00
ФОП Шевчук О.Д, Милушівське СТ (маг. с. Городище-І), буд. культури. с. Городище-І вул. Миру
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 до 17:00
Побут с.Світязь
2.9:00 до 17:00
Побут с.Куснище
Любешівський район
1.с.Шлапань част.
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Молодіжна, 43, 21
вул.Затишна, 3-21, 2-16
вул.Лугова
вул.Котляревського, 10, 7-11
вул.Козацька, 5-9, 13, 15, 28-36
2.09:00-17:00
ЖКП №3, магазини: «Люкс», «Престижавто» м.Нововолинськ
вул.Соборна, 13, 23-47, 18-20, 24-34
вул.Грушевського, 20, 22
вул.Стуса, 23
3.09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Грушевського, 25-65, 24-40
вул.А.Кисіля, 14-24
вул.Ломоносова, 13, 15
вул.Самчука, 1
ву.Лермонтова, 1, 2
вул.Толстого, 1
ІІ провулок, 2
І провулок, 1, 2
Рожищенський район
1.9:00-17:00
с.Рудня пилорама, овочесховище.
с.Ольганівка ФАП, школа, магазин.
с.Ольганівка вул..Гранична, Лісова.
2.9:00-17:00 с.Пожарки АТС, контора с/р, ФАП, церква, школа, їдальня, шкільна майстерня, дитячий садок, поштове відділення, магазини. с.Пожарки в.Радянська.
3.9:00-17:00
с.Романів
4.9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище в.Набережна, Зарічна, Сухарєва.
Старовижівський район
1.10:00-16:00 Магазини Мото, Прем"єр,Хукварна, Настя, Мебельний, ПП Олексюк, Симонюк, Аптека 36,ГРП Львівтрангаз, Котельня СПЛ-26 вул.Грушевського, Молодіжна, Незалежності, Ковельська, Володимирська, Б.Хмельницького, Об"їзна
Турійський район
1.10:00-16:30 ТРСТ- магазин, Туличівська с/р- клуб, школа, ФАП с.Літин
2.10:00-16:30 Пункт прийому молока с.Перевали
3.10:00-16:30 ТРСТ- магазин, школа, ФАП, будинок молитви, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Крать
4.12:00-14:30
с.м.т.Турійськ
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Володимир-Волинський район
1.09:30 – 17:00
Устилузька міська лікарня, лісництво, Устилузьке ВУЖКГ, магазин ФОП Книш, ветлікарня, Св. Вознесенська церква м. Устилуг: вул. Володимирська, 18-26, Гуденка 1-13, 8-26, Дружби, Шкільна, Б. Хмельницького, Франка, Незалежності, Квіткова, Привокзальна
2.09:00 – 17:00
с. Мар’янівка: вул. Польова
3.09:00 – 17:00 Церква с. Селець: вул. Незалежності 1-17, 4-18
Горохівський район
1.09:00-17:00
Новосілківська сільська рада-Башня с. Ковбань
Церква- с. Ковбань
ФОП Пилипчук Л.С.-свинарник с. Новосілки
ФОП Цомпель І.Й.-Телятник
ФОП Климочко І.З.-магазин
ТзОВ "Волинь Агро"-Тік с. Новосілки
Церква с. Новосілки
Новосілківська сільська рада-Башня
Підприємство "Укрпошта"-поштове відділення
ПАТ"Укртелеком"-АТС
Горохівський районний відділ освіти-столова школи
Новосілківська сільська рада-Адмінприміщення
Горохівський районний відділ освіти-Школа
Сенкевичівське СТ-Бар с Новосілки
Новосілківська сільська рада-Церква
ФОП Мельник О.В-Магазин
ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ПрАТ "Київстар"-Станція с. Новосілки
Новосілківська сільська рада-Башня с. Новосілки
ФОП Михальчук О.М.-магазин
Новосілківська сільська рада-Башня с. Мислині
ФОП Сак М.П.-Телятник с. Мислині
Церква-с. Мислині
Сенкевичівське СТ-магазин с. Мислині
Новосілківська сільська рада-Башня с. Мислині
Новосілківська сільська рада-Клуб с. Мислині
ФОП Прус С.Т-магазин с.Мислині с. Мислині
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с. Мислині
Горохівський районний відділ освіти-школа
Горохівський районний відділ освіти-столова школи
СГ ТзОВ"Городище"-башня с. Красів
СГ ТзОВ"Городище"-ферма
Горохівський районний відділ освіти-школа
Горохівське МСТ-магазин №29 Яна с. Красів
Звиняченська сільська рада-Клуб с. Красів
Церква-с. Красів
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с. Ковбань:
вул. Незалежності,
вул. Дачна
с. Новосілки:
вул. Б. Хмельницького
вул. Дачна,
вул. І. Франка
вул. Набережна
вул. Паркова 13, 14, 15
вул. Паркова,
вул. Молодіжна
вул. Миру
вул. Лесі Українки
вул. Шевченка
с. Мислині:
вул. Центральна,
вул. Миру,
вул. Б. Хмельницького
вул. Центральна,
вул. І. Франка
с. Красів:
вул. Ярків
вул. Центральна
вул. Чеська
вул. Польова
вул. Набережна
Іваничівський район
1.9:00-17:00
Іваничі вул. Залізнична
2.12:00-16:00
с.Ст.Лішня, Н.Лішня, Литовеж
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 16:00
м.Камінь – Каширський, вул.Коніщука, пров.Меліораторі, вул.Меліораторів, вул.М.Рильського.
2.09:00 – 17:00 Сільська рада (млин, контора), ПрАТ МТС "Україна" (мобільна станція), Бібліотека, Медпункт, Будинок культури, ССТ Пнівне (магазин), ПП Марчук Л.В., Поштове відділення, ПП Найдич А.В., ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Чмух В.В. с.Воєгоще
3. КТП-71 Л-1 09:00 – 17:00 с.Раків-Ліс, вул.Шкільна,
пров. Шкільний, вул.Гагаріна.
Ковельський район
1.9:00-17:00
Станція луківництва,
ФОП Подляшаник Я. В.,
Львівська залізниця,
ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз",
Церква с. Гішин,
ФОП Ткачук В. В.,
ФОП Денисюк Л. С.,
ТзОВ "Брума",
Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М",
Ковельське П-во вет. медицини,
Церква с. Заріччя,
ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",
ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В.,
СТзОВ "Ватутіна",
ФГ "Несухоїжі",
ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ,
Ковельське СЛАТ "Тур",
ВКПП "Агропромтехцентр",
ФОП Семенюк П. Т.,
Ф. О. Бойчук О. П.,
Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І.,
ФОП Марчук О. А.,
Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,
с. Бахів-2,
с. Дубове,
с. Гішин,
с. Доротище,
с. Заріччя,
с. Воля,
с. Тойкут.
2.9:00-17:00
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР",
ДП "Рівен. цех зв'язку,
РЖКП №1. м.Ковель, вул.Луцька
3.9:00-17:00
СВК "Калина" смт. Голоби
4.9:00-17:00
с.Калинівка
місто Луцьк
1.11:00-17:00
П-ць Горбачов
Магазин вул Корольова-3
ПМК-20
Деревообробний цех
ТзОВ «ВоМ»
Будинок культури
Поліклініка
Гастроном
Відділення зв’язку
Пекарня, Ранкова 2
М-зин «АВС»
ДНЗ №8
М-зин Кондитерський цех
Автоперевезення
М-зин «Грибочок» вул. Нова;
вул.Польова
вул.Весела
вул.Довженка 32-42
вул. Весняна
вул. Далека
вул. Туполева
вул. Крушельницької
вул. Місячна
вул. Сонячна
вул. Світла
вул. Квітнева
Луцький район
1.9:30-17:00
ФОП Шевчук О.Д, Милушівське СТ (маг. с. Городище-І), буд. культури. с. Городище-І вул. Миру
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 до 17:00
Побут с.Світязь
2.9:00 до 17:00
Побут с.Куснище
Любешівський район
1.с.Шлапань част.
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Молодіжна, 43, 21
вул.Затишна, 3-21, 2-16
вул.Лугова
вул.Котляревського, 10, 7-11
вул.Козацька, 5-9, 13, 15, 28-36
2.09:00-17:00
ЖКП №3, магазини: «Люкс», «Престижавто» м.Нововолинськ
вул.Соборна, 13, 23-47, 18-20, 24-34
вул.Грушевського, 20, 22
вул.Стуса, 23
3.09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Грушевського, 25-65, 24-40
вул.А.Кисіля, 14-24
вул.Ломоносова, 13, 15
вул.Самчука, 1
ву.Лермонтова, 1, 2
вул.Толстого, 1
ІІ провулок, 2
І провулок, 1, 2
Рожищенський район
1.9:00-17:00
с.Рудня пилорама, овочесховище.
с.Ольганівка ФАП, школа, магазин.
с.Ольганівка вул..Гранична, Лісова.
2.9:00-17:00 с.Пожарки АТС, контора с/р, ФАП, церква, школа, їдальня, шкільна майстерня, дитячий садок, поштове відділення, магазини. с.Пожарки в.Радянська.
3.9:00-17:00
с.Романів
4.9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище в.Набережна, Зарічна, Сухарєва.
Старовижівський район
1.10:00-16:00 Магазини Мото, Прем"єр,Хукварна, Настя, Мебельний, ПП Олексюк, Симонюк, Аптека 36,ГРП Львівтрангаз, Котельня СПЛ-26 вул.Грушевського, Молодіжна, Незалежності, Ковельська, Володимирська, Б.Хмельницького, Об"їзна
Турійський район
1.10:00-16:30 ТРСТ- магазин, Туличівська с/р- клуб, школа, ФАП с.Літин
2.10:00-16:30 Пункт прийому молока с.Перевали
3.10:00-16:30 ТРСТ- магазин, школа, ФАП, будинок молитви, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Крать
4.12:00-14:30
с.м.т.Турійськ
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