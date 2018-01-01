Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 лютого

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:30 – 17:00Устилузька міська лікарня, лісництво, Устилузьке ВУЖКГ, магазин ФОП Книш, ветлікарня, Св. Вознесенська церква м. Устилуг: вул. Володимирська, 18-26, Гуденка 1-13, 8-26, Дружби, Шкільна, Б. Хмельницького, Франка, Незалежності, Квіткова, Привокзальна2.09:00 – 17:00с. Мар’янівка: вул. Польова3.09:00 – 17:00 Церква с. Селець: вул. Незалежності 1-17, 4-181.09:00-17:00Новосілківська сільська рада-Башня с. КовбаньЦерква- с. КовбаньФОП Пилипчук Л.С.-свинарник с. НовосілкиФОП Цомпель І.Й.-ТелятникФОП Климочко І.З.-магазинТзОВ "Волинь Агро"-Тік с. НовосілкиЦерква с. НовосілкиНовосілківська сільська рада-БашняПідприємство "Укрпошта"-поштове відділенняПАТ"Укртелеком"-АТСГорохівський районний відділ освіти-столова школиНовосілківська сільська рада-АдмінприміщенняГорохівський районний відділ освіти-ШколаСенкевичівське СТ-Бар с НовосілкиНовосілківська сільська рада-ЦеркваФОП Мельник О.В-МагазинПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пунктКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАППрАТ "Київстар"-Станція с. НовосілкиНовосілківська сільська рада-Башня с. НовосілкиФОП Михальчук О.М.-магазинНовосілківська сільська рада-Башня с. МислиніФОП Сак М.П.-Телятник с. МислиніЦерква-с. МислиніСенкевичівське СТ-магазин с. МислиніНовосілківська сільська рада-Башня с. МислиніНовосілківська сільська рада-Клуб с. МислиніФОП Прус С.Т-магазин с.Мислині с. МислиніКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с. МислиніГорохівський районний відділ освіти-школаГорохівський районний відділ освіти-столова школиСГ ТзОВ"Городище"-башня с. КрасівСГ ТзОВ"Городище"-фермаГорохівський районний відділ освіти-школаГорохівське МСТ-магазин №29 Яна с. КрасівЗвиняченська сільська рада-Клуб с. КрасівЦерква-с. КрасівКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП с. Ковбань:вул. Незалежності,вул. Дачнас. Новосілки:вул. Б. Хмельницькоговул. Дачна,вул. І. Франкавул. Набережнавул. Паркова 13, 14, 15вул. Паркова,вул. Молодіжнавул. Мирувул. Лесі Українкивул. Шевченкас. Мислині:вул. Центральна,вул. Миру,вул. Б. Хмельницькоговул. Центральна,вул. І. Франкас. Красів:вул. Ярківвул. Центральнавул. Чеськавул. Польовавул. Набережна1.9:00-17:00Іваничі вул. Залізнична2.12:00-16:00с.Ст.Лішня, Н.Лішня, Литовеж1.09:00 – 16:00м.Камінь – Каширський, вул.Коніщука, пров.Меліораторі, вул.Меліораторів, вул.М.Рильського.2.09:00 – 17:00 Сільська рада (млин, контора), ПрАТ МТС "Україна" (мобільна станція), Бібліотека, Медпункт, Будинок культури, ССТ Пнівне (магазин), ПП Марчук Л.В., Поштове відділення, ПП Найдич А.В., ПАТ «Укртелеком» (АТС), ПП Чмух В.В. с.Воєгоще3. КТП-71 Л-1 09:00 – 17:00 с.Раків-Ліс, вул.Шкільна,пров. Шкільний, вул.Гагаріна.1.9:00-17:00Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В.,ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума",Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69,с. Бахів-2,с. Дубове,с. Гішин,с. Доротище,с. Заріччя,с. Воля,с. Тойкут.2.9:00-17:00ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР",ДП "Рівен. цех зв'язку,РЖКП №1. м.Ковель, вул.Луцька3.9:00-17:00СВК "Калина" смт. Голоби4.9:00-17:00с.Калинівка1.11:00-17:00П-ць ГорбачовМагазин вул Корольова-3ПМК-20Деревообробний цехТзОВ «ВоМ»Будинок культуриПоліклінікаГастрономВідділення зв’язкуПекарня, Ранкова 2М-зин «АВС»ДНЗ №8М-зин Кондитерський цехАвтоперевезенняМ-зин «Грибочок» вул. Нова;вул.Польовавул.Веселавул.Довженка 32-42вул. Веснянавул. Далекавул. Туполевавул. Крушельницькоївул. Місячнавул. Сонячнавул. Світлавул. Квітнева1.9:30-17:00ФОП Шевчук О.Д, Милушівське СТ (маг. с. Городище-І), буд. культури. с. Городище-І вул. Миру1.9:00 до 17:00Побут с.Світязь2.9:00 до 17:00Побут с.Куснище1.с.Шлапань част.1.09:00-17:00м.Нововолинськвул.Молодіжна, 43, 21вул.Затишна, 3-21, 2-16вул.Луговавул.Котляревського, 10, 7-11вул.Козацька, 5-9, 13, 15, 28-362.09:00-17:00ЖКП №3, магазини: «Люкс», «Престижавто» м.Нововолинськвул.Соборна, 13, 23-47, 18-20, 24-34вул.Грушевського, 20, 22вул.Стуса, 233.09:00-17:00м.Нововолинськвул.Грушевського, 25-65, 24-40вул.А.Кисіля, 14-24вул.Ломоносова, 13, 15вул.Самчука, 1ву.Лермонтова, 1, 2вул.Толстого, 1ІІ провулок, 2І провулок, 1, 21.9:00-17:00с.Рудня пилорама, овочесховище.с.Ольганівка ФАП, школа, магазин.с.Ольганівка вул..Гранична, Лісова.2.9:00-17:00 с.Пожарки АТС, контора с/р, ФАП, церква, школа, їдальня, шкільна майстерня, дитячий садок, поштове відділення, магазини. с.Пожарки в.Радянська.3.9:00-17:00с.Романів4.9:00-17:00 м.Рожище магазин м.Рожище в.Набережна, Зарічна, Сухарєва.1.10:00-16:00 Магазини Мото, Прем"єр,Хукварна, Настя, Мебельний, ПП Олексюк, Симонюк, Аптека 36,ГРП Львівтрангаз, Котельня СПЛ-26 вул.Грушевського, Молодіжна, Незалежності, Ковельська, Володимирська, Б.Хмельницького, Об"їзна1.10:00-16:30 ТРСТ- магазин, Туличівська с/р- клуб, школа, ФАП с.Літин2.10:00-16:30 Пункт прийому молока с.Перевали3.10:00-16:30 ТРСТ- магазин, школа, ФАП, будинок молитви, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Крать4.12:00-14:30с.м.т.Турійськ