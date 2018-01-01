У Луцьку затримали 3-ох чоловіків, які організували нарколабораторію. ФОТО
Сьогодні, 17:29
У Луцьку затримали організовану групу з трьох осіб, які займались виготовленням наркотиків протягом 2017-2018 років.
Про це повідомили у прес-службі Управління протидії наркозлочинності ГУНП у Волинській області.
В ході проведених обшуків було вилучено хімічне обладнання, хімічні речовини призначені для виготовлення "амфетаміну, а також готову наркосировину.
Усім співучасникам оголошено про підозру за ст.307 ч.2 КК України та їх затримано в порядку ст. 208 КПК України.
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Про це повідомили у прес-службі Управління протидії наркозлочинності ГУНП у Волинській області.
В ході проведених обшуків було вилучено хімічне обладнання, хімічні речовини призначені для виготовлення "амфетаміну, а також готову наркосировину.
Усім співучасникам оголошено про підозру за ст.307 ч.2 КК України та їх затримано в порядку ст. 208 КПК України.
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Коментарі 1
ЖК "Коста Браво" - РУЛИТЬ !!! Тут не тільки квартири подобово для гучного секасу, а й цілі Лабораторії. P.S. Правоохоронці, перевірте інші квартири Мартиняка, він через ТзОВ "Джерела" ще не одну тут квартиру здає сумнівним персонажам!!!
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