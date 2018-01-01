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У Луцьку затримали 3-ох чоловіків, які організували нарколабораторію. ФОТО

У Луцьку затримали 3-ох чоловіків, які організували нарколабораторію. ФОТО
У Луцьку затримали організовану групу з трьох осіб, які займались виготовленням наркотиків протягом 2017-2018 років.

Про це повідомили у прес-службі Управління протидії наркозлочинності ГУНП у Волинській області.

В ході проведених обшуків було вилучено хімічне обладнання, хімічні речовини призначені для виготовлення "амфетаміну, а також готову наркосировину.

Усім співучасникам оголошено про підозру за ст.307 ч.2 КК України та їх затримано в порядку ст. 208 КПК України.
У Луцьку затримали 3-ох чоловіків, які організували нарколабораторію. ФОТО
У Луцьку затримали 3-ох чоловіків, які організували нарколабораторію. ФОТО
У Луцьку затримали 3-ох чоловіків, які організували нарколабораторію. ФОТО
У Луцьку затримали 3-ох чоловіків, які організували нарколабораторію. ФОТО
У Луцьку затримали 3-ох чоловіків, які організували нарколабораторію. ФОТО
У Луцьку затримали 3-ох чоловіків, які організували нарколабораторію. ФОТО

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Теги: наркотики, лучани
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Коментарі 1
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ЖК "Коста Браво" - РУЛИТЬ !!! Тут не тільки квартири подобово для гучного секасу, а й цілі Лабораторії. P.S. Правоохоронці, перевірте інші квартири Мартиняка, він через ТзОВ "Джерела" ще не одну тут квартиру здає сумнівним персонажам!!!
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