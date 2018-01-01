У Луцьку затримали 3-ох чоловіків, які організували нарколабораторію. ФОТО





Про це повідомили у



В ході проведених обшуків було вилучено хімічне обладнання, хімічні речовини призначені для виготовлення "амфетаміну, а також готову наркосировину.



Усім співучасникам оголошено про підозру за ст.307 ч.2 КК України та їх затримано в порядку ст. 208 КПК України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затримали організовану групу з трьох осіб, які займались виготовленням наркотиків протягом 2017-2018 років.Про це повідомили у прес-службі Управління протидії наркозлочинності ГУНП у Волинській області.В ході проведених обшуків було вилучено хімічне обладнання, хімічні речовини призначені для виготовлення "амфетаміну, а також готову наркосировину.Усім співучасникам оголошено про підозру за ст.307 ч.2 КК України та їх затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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