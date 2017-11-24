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Волинянка просить про допомогу

Волинянка просить про допомогу
Жителька Володимир-Волинського Тетяна Рудаєва (Шимчук) веде боротьбу із цілою низкою страшних діагнозів.

У січні вона перенесла складну операцію на нирки і зараз знаходиться на лікуванні у Луцьку, де потребує гемодіалізу, - пише Володимир.медіа.

Її родина витратила усі кошти на боротьбу із хворобами і змушена звернутися за допомогою до небайдужих людей. Для сім’ї, де зростає двоє неповнолітніх дітей ситуація є вкрай важкою. Тому вони щиро просять підтримати родину.

Кошти можна переказати на картку «Ощадбанку»: 5167 4901 3498 5101 – Рудаєва Тетяна Миколаївна.
Картка «Приватбанку»: 5168 7573 4718 1358 – Рудаєва Тетяна Миколаївна.
Контактний тел. чоловіка – 093-611-26-86 Рудаєв Михайло.
Волинянка просить про допомогу

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Теги: допомога, Тетяна Рудаєва, операція
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