Волинянка просить про допомогу
Сьогодні, 18:40
Жителька Володимир-Волинського Тетяна Рудаєва (Шимчук) веде боротьбу із цілою низкою страшних діагнозів.
У січні вона перенесла складну операцію на нирки і зараз знаходиться на лікуванні у Луцьку, де потребує гемодіалізу, - пише Володимир.медіа.
Її родина витратила усі кошти на боротьбу із хворобами і змушена звернутися за допомогою до небайдужих людей. Для сім’ї, де зростає двоє неповнолітніх дітей ситуація є вкрай важкою. Тому вони щиро просять підтримати родину.
Кошти можна переказати на картку «Ощадбанку»: 5167 4901 3498 5101 – Рудаєва Тетяна Миколаївна.
Картка «Приватбанку»: 5168 7573 4718 1358 – Рудаєва Тетяна Миколаївна.
Контактний тел. чоловіка – 093-611-26-86 Рудаєв Михайло.
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У січні вона перенесла складну операцію на нирки і зараз знаходиться на лікуванні у Луцьку, де потребує гемодіалізу, - пише Володимир.медіа.
Її родина витратила усі кошти на боротьбу із хворобами і змушена звернутися за допомогою до небайдужих людей. Для сім’ї, де зростає двоє неповнолітніх дітей ситуація є вкрай важкою. Тому вони щиро просять підтримати родину.
Кошти можна переказати на картку «Ощадбанку»: 5167 4901 3498 5101 – Рудаєва Тетяна Миколаївна.
Картка «Приватбанку»: 5168 7573 4718 1358 – Рудаєва Тетяна Миколаївна.
Контактний тел. чоловіка – 093-611-26-86 Рудаєв Михайло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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