У селі біля Луцька маршрутка збила людину. Шукають очевидців





Це трапилося 3 лютого на вулиці Шевченка, - повідомила Юлія Смідюк у Facebook.



За її словами, ДТП сталася між 18:00 і 19:00 на вулиці Шевченка.



Вона стверджує, що постраждалий в реанімації, в критичному стані. Потрібні донори.



Очевидців ДТП просять телефонувати на номер 050 148 33 41.

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