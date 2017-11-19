У селі біля Луцька маршрутка збила людину. Шукають очевидців
Сьогодні, 18:56
У селі Липини маршрутка збила людину. Родичі постраждалого шукають очевидців події.
Це трапилося 3 лютого на вулиці Шевченка, - повідомила Юлія Смідюк у Facebook.
За її словами, ДТП сталася між 18:00 і 19:00 на вулиці Шевченка.
Вона стверджує, що постраждалий в реанімації, в критичному стані. Потрібні донори.
Очевидців ДТП просять телефонувати на номер 050 148 33 41.
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Це трапилося 3 лютого на вулиці Шевченка, - повідомила Юлія Смідюк у Facebook.
За її словами, ДТП сталася між 18:00 і 19:00 на вулиці Шевченка.
Вона стверджує, що постраждалий в реанімації, в критичному стані. Потрібні донори.
Очевидців ДТП просять телефонувати на номер 050 148 33 41.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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