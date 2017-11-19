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У селі біля Луцька маршрутка збила людину. Шукають очевидців

У селі біля Луцька маршрутка збила людину. Шукають очевидців
У селі Липини маршрутка збила людину. Родичі постраждалого шукають очевидців події.

Це трапилося 3 лютого на вулиці Шевченка, - повідомила Юлія Смідюк у Facebook.

За її словами, ДТП сталася між 18:00 і 19:00 на вулиці Шевченка.

Вона стверджує, що постраждалий в реанімації, в критичному стані. Потрібні донори.

Очевидців ДТП просять телефонувати на номер 050 148 33 41.

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Теги: аварія, ДТП, Липини
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