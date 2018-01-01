За лаштунками першого в році «Протилежного погляду». ФОТО
Сьогодні, 07:09
Суспільно-політичне ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" повернулося в ефір телеканалу "Нова Волинь" 2 лютого, однак у новий час. Тепер телепрограму варто дивитися о 17:30 годині. Повтор щонеділі о 19:30 год.
У 2018 році першими гостями телешоу стали секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт і радник голови Волинської ОДА Тарас Яковлев, - пише ІА Конкурент.
"Конкурент" побував за кулісами до старту програми і готовий поділитися ексклюзивними фото із закулісся.
Тарас Яковлев та Григорій Пустовіт у гарному настрої прийшли поговорити про те, чому не відбулися вибори Луцького міського голови та чия вина у затягуванні процесу, що змінилося у житті міста за минулий рік, які існують проблеми та перспективи його розвитку у майбутньому, як буде втілена програма "Безпечне місто" та що чекає на "Старий ринок" у Луцьку.
До виходу в прямий ефір гості програми радо сфотографувалися із продюсером "Протилежного погляду LIVE" Тарасом Шкітером.
"До початку 30 секунд", - оголосила режисера Вікторія Поліщук, і всі підготувалися до першого виходу в прямий ефір у 2018 році.
Опісля виходу в ефір гості подякували один одному за дискусії та зробили традиційне селфі із незмінною ведучою Галиною Падалко.
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У 2018 році першими гостями телешоу стали секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт і радник голови Волинської ОДА Тарас Яковлев, - пише ІА Конкурент.
"Конкурент" побував за кулісами до старту програми і готовий поділитися ексклюзивними фото із закулісся.
Тарас Яковлев та Григорій Пустовіт у гарному настрої прийшли поговорити про те, чому не відбулися вибори Луцького міського голови та чия вина у затягуванні процесу, що змінилося у житті міста за минулий рік, які існують проблеми та перспективи його розвитку у майбутньому, як буде втілена програма "Безпечне місто" та що чекає на "Старий ринок" у Луцьку.
До виходу в прямий ефір гості програми радо сфотографувалися із продюсером "Протилежного погляду LIVE" Тарасом Шкітером.
"До початку 30 секунд", - оголосила режисера Вікторія Поліщук, і всі підготувалися до першого виходу в прямий ефір у 2018 році.
Опісля виходу в ефір гості подякували один одному за дискусії та зробили традиційне селфі із незмінною ведучою Галиною Падалко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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