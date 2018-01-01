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За лаштунками першого в році «Протилежного погляду». ФОТО

За лаштунками першого в році «Протилежного погляду». ФОТО
Суспільно-політичне ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" повернулося в ефір телеканалу "Нова Волинь" 2 лютого, однак у новий час. Тепер телепрограму варто дивитися о 17:30 годині. Повтор щонеділі о 19:30 год.

У 2018 році першими гостями телешоу стали секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт і радник голови Волинської ОДА Тарас Яковлев, - пише ІА Конкурент.

"Конкурент" побував за кулісами до старту програми і готовий поділитися ексклюзивними фото із закулісся.

Тарас Яковлев та Григорій Пустовіт у гарному настрої прийшли поговорити про те, чому не відбулися вибори Луцького міського голови та чия вина у затягуванні процесу, що змінилося у житті міста за минулий рік, які існують проблеми та перспективи його розвитку у майбутньому, як буде втілена програма "Безпечне місто" та що чекає на "Старий ринок" у Луцьку.

До виходу в прямий ефір гості програми радо сфотографувалися із продюсером "Протилежного погляду LIVE" Тарасом Шкітером.

"До початку 30 секунд", - оголосила режисера Вікторія Поліщук, і всі підготувалися до першого виходу в прямий ефір у 2018 році.

Опісля виходу в ефір гості подякували один одному за дискусії та зробили традиційне селфі із незмінною ведучою Галиною Падалко.

Пульти та екрани – це те, чим керують режисери популярного телешоу Волині.
Пульти та екрани – це те, чим керують режисери популярного телешоу Волині.
За лаштунками першого в році «Протилежного погляду». ФОТО
Тарас Яковлев і Григорій Пустовіт до старту ток-шоу
Тарас Яковлев і Григорій Пустовіт до старту ток-шоу
За лаштунками першого в році «Протилежного погляду». ФОТО
Перші гості шоу у новому році
Перші гості шоу у новому році
Згодом у студії налаштовуються на серйозність теми програми.
Згодом у студії налаштовуються на серйозність теми програми.
За лаштунками першого в році «Протилежного погляду». ФОТО
Григорій Пустовіт перед прямим ефіром
Григорій Пустовіт перед прямим ефіром
За лаштунками першого в році «Протилежного погляду». ФОТО
Тарас Яковлев готовий до дискусії
Тарас Яковлев готовий до дискусії
Перша програма Протилежного погляду LIVE у 2018 році
Перша програма Протилежного погляду LIVE у 2018 році

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Теги: Протилежний погляд
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