За лаштунками першого в році «Протилежного погляду». ФОТО





У 2018 році першими гостями телешоу стали секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт і радник голови Волинської ОДА Тарас Яковлев, - пише ІА



"Конкурент" побував за кулісами до старту програми і готовий поділитися ексклюзивними фото із закулісся.



Тарас Яковлев та Григорій Пустовіт у гарному настрої прийшли поговорити про те, чому не відбулися вибори Луцького міського голови та чия вина у затягуванні процесу, що змінилося у житті міста за минулий рік, які існують проблеми та перспективи його розвитку у майбутньому, як буде втілена програма "Безпечне місто" та що чекає на "Старий ринок" у Луцьку.



До виходу в прямий ефір гості програми радо сфотографувалися із продюсером "Протилежного погляду LIVE" Тарасом Шкітером.



"До початку 30 секунд", - оголосила режисера Вікторія Поліщук, і всі підготувалися до першого виходу в прямий ефір у 2018 році.



Опісля виходу в ефір гості подякували один одному за дискусії та зробили традиційне селфі із незмінною ведучою Галиною Падалко.



Пульти та екрани – це те, чим керують режисери популярного телешоу Волині. Тарас Яковлев і Григорій Пустовіт до старту ток-шоу Перші гості шоу у новому році Згодом у студії налаштовуються на серйозність теми програми. Григорій Пустовіт перед прямим ефіром Тарас Яковлев готовий до дискусії Перша програма Протилежного погляду LIVE у 2018 році

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суспільно-політичне ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" повернулося в ефір телеканалу "Нова Волинь" 2 лютого, однак у новий час. Тепер телепрограму варто дивитися о 17:30 годині. Повтор щонеділі о 19:30 год.У 2018 році першими гостями телешоу стали секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт і радник голови Волинської ОДА Тарас Яковлев, - пише ІА Конкурент "Конкурент" побував за кулісами до старту програми і готовий поділитися ексклюзивними фото із закулісся.тау гарному настрої прийшли поговорити про те, чому не відбулися вибори Луцького міського голови та чия вина у затягуванні процесу, що змінилося у житті міста за минулий рік, які існують проблеми та перспективи його розвитку у майбутньому, як буде втілена програма "Безпечне місто" та що чекає на "Старий ринок" у Луцьку.До виходу в прямий ефір гості програми радо сфотографувалися із продюсером "Протилежного погляду LIVE""До початку 30 секунд", - оголосила режисера, і всі підготувалися до першого виходу в прямий ефір у 2018 році.Опісля виходу в ефір гості подякували один одному за дискусії та зробили традиційне селфі із незмінною ведучою

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