«Лісапетний батальйон», виставка та відзнаки: як Шацький район святкував ювілей





З нагоди цієї дати у Шацькому лісовому коледжі ім. В.Сулька відбулися урочисті заходи, - пише



Біля коледжу діяв ярмарок-продаж солодощів та різної сувенірної продукції, а гостей свята зустрічали веселими піснями народний фольклорний колектив «Молодички» Шацького МБК та народний ансамбль «Горлиця» Шацького РБК. У вестибюлі коледжу увагу глядачів привертала виставка рушників та виступ народного колективу «Веретено» і його солістки Ольги Гайової. А запрошеним гостям роздавали ще й подарунки – буклети про 25-річчя району, сувенірну продукцію.



Ще задовго до офіційного початку урочистостей майже весь актовий зал був заповнений людьми. Багато було й запрошених гостей: сусідніх з Шацьким голови районних рад та адміністрацій, польські колеги, котрі мають тісні культурні та партнерські зв’язки з Шацьким районом. Прибули на урочистості й поважні гості з області: голова Волинської ОДА Володимир Гунчик та заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик, помічник народного депутата України Степана Івахіва - Денис П’ятигорець.



Серед присутніх – ініціатори створення району, колишні керівники району, які стояли у керма протягом 25 років, державні службовці минулих років, ветерани державної служби, голови селищної та сільських рад.



Першим привітав зі сцени шанан та гостей краю губернатор Володимир Гунчик.



– Дуже приємно бути на шацькій землі. Двадцять п’ять років – небагато, проте й немало. Ми мусимо цим скористатись і зробити усе, аби перлина Волині не на словах, а на ділі стала направду окрасою регіону, – звернувся до присутніх Володимир Петрович.



Він також розповів про те, які кроки робляться як районною, так і обласною владою для розвитку саме унікального на Волині Шацького району. Це і робота в розвитку туризму, будівництва доріг, надання статусу курортної зони, будівництва пункту пропуску «Адамчуки-Збереже», який сприятиме туризму та покращенню інфраструктури.



За багаторічну сумлінну працю, важливий особистий внесок у розвиток територіальної громади та з нагоди 25-річчя Шацького району почесну грамоту Волинської ОДА отримали Микола Вовк, перший голова Шацької районної ради. Його спогади про причини, які спонукали активних керманичів різних структур ініціювати створення Шацького району, змусили багатьох переконатися в тому, що створення району як адміністративної одиниці було не марним. Зі сльозами на очах він подякував усім, хто підтримував та активно відстоював відокремлення Шацького краю від Любомльського.



Привітав шачан і заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик, закликавши усіх хвилиною мовчання вшанувати пам’ять загиблого в автокатастрофі голову Шацької ОТГ Сергія Віннічука. Також він вручив грамоти Волинської обласної ради та іменні годинники Віктору Карпуку та Адаму Дударчуку. колишнім керівникам району, ініціаторам створення району.



Разом привітали жителів району Василь Голядинець та Сергій Карпук.



– Важливо, що перші керівники району уже тоді бачили шацький край у контексті розвитку туризму. І спрямовували свою роботу у цьому векторі. Перед нами – непрості завдання: будівництво доріг, каналізування, зведення переходу, але я певнений, що спільними зусиллями нам вдасться зробити наш район кращим, – звернувся до земляків Василь Голядинець.



Керівники району оголосили подяки та відзначили грамотами кращих працівників та ветеранів державної служби, теперішніх та колишніх керівників сільських рад, людей, які стояли біля керма району в різні роки, серед яких - Леоніда Кислюка, Володимира Найду та Володимира Голядинця, Олександра Куська, Юлію Расевич, Ганну Сукач.



Дісталося шани й приватним підприємцям, котрі своєю діяльністю активно сприяють розвитку району – Василю Печуку (в цей день Василь Іванович відзначав ще й день народження, з чим його також і привітали), Володимиру Шуму, Олені Лікіних, Володимиру Назаруку, Петрові Нестеруку, власнику відпочинкового маєтку в с.Світязь «Nester-House», та благодійний фонд якого є спонсором багатьох районних спортивно-культурних заходів.



Голови районних державних адміністрацій та районних рад, які приїхали на святкування, подарували колегам коровай та запашний хліб, аби життя громади було щасливим та успішним.



Ну, і як же без вітань від нардепа Степана Івахіва! Його помічник Денис П’ятигорець (його грамотою відзначив голова РДА Василь Голядинець) передав жителям району найщиріші вітання, а як подарунок від нардепа – виступ колоритного колективу «Лісапетний батальйон», переможця шоу «Україна має талант-5».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. День 3 лютого 1993 року став особливим для жителів Шацької селищної та восьми сільських рад: рівно 25 років тому на карті Волині з’явився Шацький район.З нагоди цієї дати у Шацькому лісовому коледжі ім. В.Сулька відбулися урочисті заходи, - пише Район.Шацьк Біля коледжу діяв ярмарок-продаж солодощів та різної сувенірної продукції, а гостей свята зустрічали веселими піснями народний фольклорний колектив «Молодички» Шацького МБК та народний ансамбль «Горлиця» Шацького РБК. У вестибюлі коледжу увагу глядачів привертала виставка рушників та виступ народного колективу «Веретено» і його солістки Ольги Гайової. А запрошеним гостям роздавали ще й подарунки – буклети про 25-річчя району, сувенірну продукцію.Ще задовго до офіційного початку урочистостей майже весь актовий зал був заповнений людьми. Багато було й запрошених гостей: сусідніх з Шацьким голови районних рад та адміністрацій, польські колеги, котрі мають тісні культурні та партнерські зв’язки з Шацьким районом. Прибули на урочистості й поважні гості з області: голова Волинської ОДА Володимир Гунчик та заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик, помічник народного депутата України Степана Івахіва - Денис П’ятигорець.Серед присутніх – ініціатори створення району, колишні керівники району, які стояли у керма протягом 25 років, державні службовці минулих років, ветерани державної служби, голови селищної та сільських рад.Першим привітав зі сцени шанан та гостей краю губернатор Володимир Гунчик.– Дуже приємно бути на шацькій землі. Двадцять п’ять років – небагато, проте й немало. Ми мусимо цим скористатись і зробити усе, аби перлина Волині не на словах, а на ділі стала направду окрасою регіону, – звернувся до присутніх Володимир Петрович.Він також розповів про те, які кроки робляться як районною, так і обласною владою для розвитку саме унікального на Волині Шацького району. Це і робота в розвитку туризму, будівництва доріг, надання статусу курортної зони, будівництва пункту пропуску «Адамчуки-Збереже», який сприятиме туризму та покращенню інфраструктури.За багаторічну сумлінну працю, важливий особистий внесок у розвиток територіальної громади та з нагоди 25-річчя Шацького району почесну грамоту Волинської ОДА отримали Микола Вовк, перший голова Шацької районної ради. Його спогади про причини, які спонукали активних керманичів різних структур ініціювати створення Шацького району, змусили багатьох переконатися в тому, що створення району як адміністративної одиниці було не марним. Зі сльозами на очах він подякував усім, хто підтримував та активно відстоював відокремлення Шацького краю від Любомльського.Привітав шачан і заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик, закликавши усіх хвилиною мовчання вшанувати пам’ять загиблого в автокатастрофі голову Шацької ОТГ Сергія Віннічука. Також він вручив грамоти Волинської обласної ради та іменні годинники Віктору Карпуку та Адаму Дударчуку. колишнім керівникам району, ініціаторам створення району.Разом привітали жителів району Василь Голядинець та Сергій Карпук.– Важливо, що перші керівники району уже тоді бачили шацький край у контексті розвитку туризму. І спрямовували свою роботу у цьому векторі. Перед нами – непрості завдання: будівництво доріг, каналізування, зведення переходу, але я певнений, що спільними зусиллями нам вдасться зробити наш район кращим, – звернувся до земляків Василь Голядинець.Керівники району оголосили подяки та відзначили грамотами кращих працівників та ветеранів державної служби, теперішніх та колишніх керівників сільських рад, людей, які стояли біля керма району в різні роки, серед яких - Леоніда Кислюка, Володимира Найду та Володимира Голядинця, Олександра Куська, Юлію Расевич, Ганну Сукач.Дісталося шани й приватним підприємцям, котрі своєю діяльністю активно сприяють розвитку району – Василю Печуку (в цей день Василь Іванович відзначав ще й день народження, з чим його також і привітали), Володимиру Шуму, Олені Лікіних, Володимиру Назаруку, Петрові Нестеруку, власнику відпочинкового маєтку в с.Світязь «Nester-House», та благодійний фонд якого є спонсором багатьох районних спортивно-культурних заходів.Голови районних державних адміністрацій та районних рад, які приїхали на святкування, подарували колегам коровай та запашний хліб, аби життя громади було щасливим та успішним.Ну, і як же без вітань від нардепа Степана Івахіва! Його помічник Денис П’ятигорець (його грамотою відзначив голова РДА Василь Голядинець) передав жителям району найщиріші вітання, а як подарунок від нардепа – виступ колоритного колективу «Лісапетний батальйон», переможця шоу «Україна має талант-5».

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