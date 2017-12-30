Збірна України з футзалу вийшла в чвертьфінал Євро-2018

Збірна України з футзалу програла збірній Португалії в другому поєдинку групи С, але кваліфікувалася в плей-офф ЧЄ-2018.Збірна Португалії була фаворитом поєдинку і ударна кінцівка допомогла їм підтримати це реноме, - пише Новое Время.У першому таймі Україна забити не змогла, зате за португальців відзначилися Коелью і Тьягу.Але жовто-сині, як і в матчі проти Румунії, змогли відігратися - на 28-й забив Разуванов, а Королишин на 32-й хвилині зрівняв рахунок. Проте Карі, Мігель і Рікардіньо за чотири хвилини забили три голи та забезпечили своїй збірній спокійну кінцівку матчу. Гол Шотурми на 40-й хвилині вже нічого особливо не вирішував.Україна посіла друге місце в групі С і вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи.У попередньому матчі збірна України з футзалу здобула вольову перемогу над збірною Румунії.Україна - Португалія 3:5Голи: Разуванов 28, Королишин 32, Шотурма 40 - Бруну Коельо 3, Тьягу Бріту 13, Педру Карі 34, Мігел 36, Рікардіньо 37Україна: Іваняк - Н.Гріцина, М.Гріцина, Білоцерківець, ЖурбаЗапас: Литвиненко, Ципун - Разуванов, Хамданом, Королишин, Шеремета, Шотурма, Лисенко, Педяш.Португалія: Андре Соуза - Карі, Бруну Коельо, Жоау Матуш, РікардіньоЗапас: Бебе, Вітор Угу - Андре Коельо, Тунья, Мігел, Сесіль, Морейра, Варела, Бріту