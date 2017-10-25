У StrikeCity – крута вечірка для закоханих*
Сьогодні, 06:28
Початок лютого – найкращий час для планування Дня святого Валентина.
Боулінг клуб StrikeCity підготував неймовірну вечірку на 14 лютого, - повідомили в адміністрації ТРЦ.
"Ви закохані? Маєте другу половинку? Так чи інакше у день Святого Валентина хочете трохи розважитись? Тоді Вам до StrikeCity.
Організатори обіцяють "нереально круту вечірку з подарунками" для кожної пари, розіграшем сертифікату на романтичну вечерю та розважальною програмою.
Початок свята 14 лютого о 20:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Боулінг клуб StrikeCity підготував неймовірну вечірку на 14 лютого, - повідомили в адміністрації ТРЦ.
"Ви закохані? Маєте другу половинку? Так чи інакше у день Святого Валентина хочете трохи розважитись? Тоді Вам до StrikeCity.
Організатори обіцяють "нереально круту вечірку з подарунками" для кожної пари, розіграшем сертифікату на романтичну вечерю та розважальною програмою.
Початок свята 14 лютого о 20:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
День всіх влюблённых ГОМОСЕКОВ
Останні новини
За лаштунками першого в році «Протилежного погляду». ФОТО
Сьогодні, 07:09
Волинський репер-атовець презентував новий кліп. ВІДЕО
Сьогодні, 06:30
У StrikeCity – крута вечірка для закоханих*
Сьогодні, 06:28
Збірна України з футзалу вийшла в чвертьфінал Євро-2018
Сьогодні, 00:25
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00