У StrikeCity – крута вечірка для закоханих*





Боулінг клуб StrikeCity підготував неймовірну вечірку на 14 лютого, - повідомили в адміністрації ТРЦ.



"Ви закохані? Маєте другу половинку? Так чи інакше у день Святого Валентина хочете трохи розважитись? Тоді Вам до StrikeCity.



Організатори обіцяють "нереально круту вечірку з подарунками" для кожної пари, розіграшем сертифікату на романтичну вечерю та розважальною програмою.



Початок свята 14 лютого о 20:00.





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