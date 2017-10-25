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У StrikeCity – крута вечірка для закоханих*

У StrikeCity – крута вечірка для закоханих*
Початок лютого – найкращий час для планування Дня святого Валентина.

Боулінг клуб StrikeCity підготував неймовірну вечірку на 14 лютого, - повідомили в адміністрації ТРЦ.

"Ви закохані? Маєте другу половинку? Так чи інакше у день Святого Валентина хочете трохи розважитись? Тоді Вам до StrikeCity.

Організатори обіцяють "нереально круту вечірку з подарунками" для кожної пари, розіграшем сертифікату на романтичну вечерю та розважальною програмою.

Початок свята 14 лютого о 20:00.

У StrikeCity – крута вечірка для закоханих*

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Теги: ПортCity, анонс, StrikeCity
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