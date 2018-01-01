У Києві невідомі відкрили вогонь по чоловікові. ФОТО. ВІДЕО





У чоловіка стріляли 4 лютого близько 23:00, – пише



За попередніми даними, у дворі багатоповерхівки сталася бійка, під час якої стріляли.



«Автомобіль #BMW виїжджав з двору, в авто перебувало двоє осіб. Невідомому чоловікові не сподобалося як вони їхали і він вдарив ногою по машині. Хлопці, які були в авто, зробили зауваження. Потім відбулася словесна перепалка, потім бійка», – йдеться у повідомленні.



Через секунд 20-30 прозвучали звуки пострілів (з обох сторін). Потім, ударившись об авто, поранений чоловік зник в одному з під'їздів. «У мене з травмата стріляли три людини. Поранили праву ногу і втекли», – зазначив чоловік.



Йому в одній зі швидких надали першу медичну допомогу. Від подальшої госпіталізації потерпілий відмовився.



На місце події прибули дві швидких допомоги, слідчий і кілька загонів патрульної поліції. Правоохоронці опитують свідків і встановлюють подробиці того, що сталося.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Княжий Затон у Києві поранили чоловіка. Інцидент трапився у дворі одного з багатоповерхових будинків.У чоловіка стріляли 4 лютого близько 23:00, – пише канал 24 з посиланням на Інформатор.За попередніми даними, у дворі багатоповерхівки сталася бійка, під час якої стріляли.«Автомобіль #BMW виїжджав з двору, в авто перебувало двоє осіб. Невідомому чоловікові не сподобалося як вони їхали і він вдарив ногою по машині. Хлопці, які були в авто, зробили зауваження. Потім відбулася словесна перепалка, потім бійка», – йдеться у повідомленні.Через секунд 20-30 прозвучали звуки пострілів (з обох сторін). Потім, ударившись об авто, поранений чоловік зник в одному з під'їздів. «У мене з травмата стріляли три людини. Поранили праву ногу і втекли», – зазначив чоловік.Йому в одній зі швидких надали першу медичну допомогу. Від подальшої госпіталізації потерпілий відмовився.На місце події прибули дві швидких допомоги, слідчий і кілька загонів патрульної поліції. Правоохоронці опитують свідків і встановлюють подробиці того, що сталося.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію