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Курс валют у Луцьку на 5 лютого

Курс валют у Луцьку на 5 лютого
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,693, а продаж - 28,058.

Євро при купівлі становить - 34,328, при продажу - 35,099.

Курс російського рубля: купівля - 0,432, продаж - 0,505.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,988, продаж - 8,533.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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