«Припиніть безлад»: лучани обурені роботою будівельного магазину
Сьогодні, 09:17
У Луцьку мешканці обурені роботою гіпермаркету «Нова лінія».
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
«Магазин нова лінія, крім своєї парковочної стоянки використовує і єдину дорогу під’їзд до житлового будинку Шевченка 13а. Окрім складування своїх матеріалів заввишки 3 і більше метрів на похилій місцевості, яка не належить магазину, до магазину з вказаної сторони постійно під’їжджають фури та вантажівки, а також агресивно їздять їхні вантажні підйомники», – пише Василь Коноплянко.
«Все це створює небезпеку для проживаючих у вказаному будинку, передусім для малолітніх дітей», – додає автор петиції.
Підтримати ініціативу можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1048.
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
«Магазин нова лінія, крім своєї парковочної стоянки використовує і єдину дорогу під’їзд до житлового будинку Шевченка 13а. Окрім складування своїх матеріалів заввишки 3 і більше метрів на похилій місцевості, яка не належить магазину, до магазину з вказаної сторони постійно під’їжджають фури та вантажівки, а також агресивно їздять їхні вантажні підйомники», – пише Василь Коноплянко.
«Все це створює небезпеку для проживаючих у вказаному будинку, передусім для малолітніх дітей», – додає автор петиції.
Підтримати ініціативу можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1048.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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