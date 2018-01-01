вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Припиніть безлад»: лучани обурені роботою будівельного магазину

«Припиніть безлад»: лучани обурені роботою будівельного магазину
У Луцьку мешканці обурені роботою гіпермаркету «Нова лінія».

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

«Магазин нова лінія, крім своєї парковочної стоянки використовує і єдину дорогу під’їзд до житлового будинку Шевченка 13а. Окрім складування своїх матеріалів заввишки 3 і більше метрів на похилій місцевості, яка не належить магазину, до магазину з вказаної сторони постійно під’їжджають фури та вантажівки, а також агресивно їздять їхні вантажні підйомники», – пише Василь Коноплянко.

«Все це створює небезпеку для проживаючих у вказаному будинку, передусім для малолітніх дітей», – додає автор петиції.

Підтримати ініціативу можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1048.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гунчик просить «дорожників» бути готовими до снігопадів
Сьогодні, 09:28
Україна в «полоні» снігу: затори на дорогах, повалені дерева і вимушені канікули
Сьогодні, 09:20
«Припиніть безлад»: лучани обурені роботою будівельного магазину
Сьогодні, 09:17
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
Сьогодні, 09:01
Курс валют у Луцьку на 5 лютого
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У Луцьку просять створити симфонічний оркестр У Луцьку просять створити симфонічний оркестр
01 лютий, 13:43
У Луцьку просять ще один світлофор у центрі міста У Луцьку просять ще один світлофор у центрі міста
01 лютий, 09:47
У Луцьку знову просять «лежачий поліцейський» біля школи У Луцьку знову просять «лежачий поліцейський» біля школи
30 січень, 14:31
Петицій менше, скарг – більше: чим були незадоволені лучани у 2017-му Петицій менше, скарг – більше: чим були незадоволені лучани у 2017-му
24 січень, 10:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Краса, що захоплює: фото засніженого Луцька
04 лютий, 09:42
 2
«Ніколи не забуду, як пахне обгорілий бетон», - волинський «кіборг» Юрій Величко
Сьогодні, 09:08
 1
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
Сьогодні, 09:01
 1
Фільм про хлопчика з Донбасу переміг на кінофестивалі
04 лютий, 20:03
 1
День cвятого Валентина в Nester House: романтика і розваги*
04 лютий, 19:50
 1
Медіа
відео
1/8