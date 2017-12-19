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Україна в «полоні» снігу: затори на дорогах, повалені дерева і вимушені канікули

Україна в «полоні» снігу: затори на дорогах, повалені дерева і вимушені канікули
На вихідних західні регіони України засипало снігом. На Львівщині сильний снігопад паралізував рух трасою Київ-Чоп.

В Ізмаїлі на Одещині сьогодні очікують сильні зливи, а після - прогнозують різке зниження температури, тому місцева влада вирішила оголосити понеділок вихідним для школярів, - пише ТСН.

Станом на ранок 5 лютого залишаються знеструмленими 112 населених пунктів у трьох областях: Львівській – 95, Закарпатській – 15, Рівненській – 2. Бригади обленерго проводять ремонтні роботи, аби відновити електропостачання.

"Ускладнювало нам проведення робіт недисциплінованість водіїв. Водії виїжджали на зустрічну смугу, не пропускали автотранспорт і не виконували вимоги", - сказав заступник начальника управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Львівській області Микола Гуменюк.

Вимушено зустрічною смугою рухаються водії легковиків на перевалах Закарпаття. Законну смугу для руху зайняли вантажівки. Фури буксують у снігу. Затор розтягнувся на багато кілометрів.

Тим часом відпочивальники не можуть доїхати дорогою через Яблуницю до Буковелю – траса до курорту забита машинами.

Після потужного снігопаду оговтується Рівненщина. За добу в області випала півмісячна норма опадів. Надзвичайники працювали в посиленому режимі. Прибирали повалені дерева, які перекривали дороги. Відбуксирували та витягли з кюветів три десятки авто. Зокрема, злетів з дороги і один автобус з 26 пасажирами. Ніхто не постраждав. Через негоду знеструмило сім десятків населених пунктів. Засипало снігом і саме Рівне.

Синоптики прогнозують у всій Україні різке зниження температури. Сьогодні вона опуститься до 8 градусів морозу. А далі - ще нижче.

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Теги: сніг, негода
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