Україна в «полоні» снігу: затори на дорогах, повалені дерева і вимушені канікули





В Ізмаїлі на Одещині сьогодні очікують сильні зливи, а після - прогнозують різке зниження температури, тому місцева влада вирішила оголосити понеділок вихідним для школярів, - пише



Станом на ранок 5 лютого залишаються знеструмленими 112 населених пунктів у трьох областях: Львівській – 95, Закарпатській – 15, Рівненській – 2. Бригади обленерго проводять ремонтні роботи, аби відновити електропостачання.



"Ускладнювало нам проведення робіт недисциплінованість водіїв. Водії виїжджали на зустрічну смугу, не пропускали автотранспорт і не виконували вимоги", - сказав заступник начальника управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Львівській області Микола Гуменюк.



Вимушено зустрічною смугою рухаються водії легковиків на перевалах Закарпаття. Законну смугу для руху зайняли вантажівки. Фури буксують у снігу. Затор розтягнувся на багато кілометрів.



Тим часом відпочивальники не можуть доїхати дорогою через Яблуницю до Буковелю – траса до курорту забита машинами.



Після потужного снігопаду оговтується Рівненщина. За добу в області випала півмісячна норма опадів. Надзвичайники працювали в посиленому режимі. Прибирали повалені дерева, які перекривали дороги. Відбуксирували та витягли з кюветів три десятки авто. Зокрема, злетів з дороги і один автобус з 26 пасажирами. Ніхто не постраждав. Через негоду знеструмило сім десятків населених пунктів. Засипало снігом і саме Рівне.



Синоптики прогнозують у всій Україні різке зниження температури. Сьогодні вона опуститься до 8 градусів морозу. А далі - ще нижче.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вихідних західні регіони України засипало снігом. На Львівщині сильний снігопад паралізував рух трасою Київ-Чоп.В Ізмаїлі на Одещині сьогодні очікують сильні зливи, а після - прогнозують різке зниження температури, тому місцева влада вирішила оголосити понеділок вихідним для школярів, - пише ТСН Станом на ранок 5 лютого залишаються знеструмленими 112 населених пунктів у трьох областях: Львівській – 95, Закарпатській – 15, Рівненській – 2. Бригади обленерго проводять ремонтні роботи, аби відновити електропостачання."Ускладнювало нам проведення робіт недисциплінованість водіїв. Водії виїжджали на зустрічну смугу, не пропускали автотранспорт і не виконували вимоги", - сказав заступник начальника управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Львівській областіВимушено зустрічною смугою рухаються водії легковиків на перевалах Закарпаття. Законну смугу для руху зайняли вантажівки. Фури буксують у снігу. Затор розтягнувся на багато кілометрів.Тим часом відпочивальники не можуть доїхати дорогою через Яблуницю до Буковелю – траса до курорту забита машинами.Після потужного снігопаду оговтується Рівненщина. За добу в області випала півмісячна норма опадів. Надзвичайники працювали в посиленому режимі. Прибирали повалені дерева, які перекривали дороги. Відбуксирували та витягли з кюветів три десятки авто. Зокрема, злетів з дороги і один автобус з 26 пасажирами. Ніхто не постраждав. Через негоду знеструмило сім десятків населених пунктів. Засипало снігом і саме Рівне.Синоптики прогнозують у всій Україні різке зниження температури. Сьогодні вона опуститься до 8 градусів морозу. А далі - ще нижче.

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