У Волинській ОДА створять новий відділ

Незабаром у Волинській обласній держадміністрації утворять земельний відділ.Про це стало відомо під час оперативної наради 5 лютого.За словами, після створення цього відділу усі землі в межах впливу органу місцевого самоврядування, за винятком земель спецпризначення, перейдуть під контроль місцевих структур влади. Але спочатку треба, щоб ця структура існувала.Тож наразі у Волинській ОДА триває цей процес. Гунчик розповів, що залишилось вирішити єдине питання – знайти кадри. «Ми завершили всі узгоджувальні питання по управлінню екології. Закон почав діяти з 18 грудня», – додав Гунчик.Нове управління вирішуватиме багато важливих питань, починаючи від роботи з надрами і завершуючи будівництвом.