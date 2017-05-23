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У Волинській ОДА створять новий відділ

У Волинській ОДА створять новий відділ
Незабаром у Волинській обласній держадміністрації утворять земельний відділ.

Про це стало відомо під час оперативної наради 5 лютого.

За словами Володимира Гунчика, після створення цього відділу усі землі в межах впливу органу місцевого самоврядування, за винятком земель спецпризначення, перейдуть під контроль місцевих структур влади. Але спочатку треба, щоб ця структура існувала.

Тож наразі у Волинській ОДА триває цей процес. Гунчик розповів, що залишилось вирішити єдине питання – знайти кадри. «Ми завершили всі узгоджувальні питання по управлінню екології. Закон почав діяти з 18 грудня», – додав Гунчик.

Нове управління вирішуватиме багато важливих питань, починаючи від роботи з надрами і завершуючи будівництвом.

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Теги: Волинська ОДА, Володимир Гунчик
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