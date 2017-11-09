Аварія на Харківщині: вантажівка в'їхала в автобус, постраждали пасажири
Сьогодні, 09:57
На трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ у Херсонській області 4 лютого вантажівка врізалася в пасажирський автобус.
Про це повідомляє повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, - пише Вголос.
«Близько 20:40 в Єдиний центр 102 поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. ДТП сталося в районі 200 кілометра автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ», - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, автомобіль в'їхав в автобус Еталон, у якого перед цим заглох двигун.
«Зі слів водія автобуса, під час руху заглох двигун, тож він зупинив транспортний засіб. В цей час позаду рухалася вантажівка. Зі слів її водія, на відстані близько 15 метрів він побачив на своєму шляху автобус. Загальмувати вже не було часу, тож сталося зіткнення», - йдеться в повідомленні поліції.
На момент аварії в автобусі перебувало 19 осіб, їх госпіталізували. Зараз встановлюється ступінь отриманих пасажирами тілесних ушкоджень.
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Про це повідомляє повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області, - пише Вголос.
«Близько 20:40 в Єдиний центр 102 поліції Херсонщини надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. ДТП сталося в районі 200 кілометра автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ», - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, автомобіль в'їхав в автобус Еталон, у якого перед цим заглох двигун.
«Зі слів водія автобуса, під час руху заглох двигун, тож він зупинив транспортний засіб. В цей час позаду рухалася вантажівка. Зі слів її водія, на відстані близько 15 метрів він побачив на своєму шляху автобус. Загальмувати вже не було часу, тож сталося зіткнення», - йдеться в повідомленні поліції.
На момент аварії в автобусі перебувало 19 осіб, їх госпіталізували. Зараз встановлюється ступінь отриманих пасажирами тілесних ушкоджень.
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