вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян закликають бути уважними на дорогах

Волинян закликають бути уважними на дорогах
Через суттєве зниження температури на дорогах Волині – ускладнена ситуація.

У патрульній поліції Волині закликають водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.

Нині температура повітря становить -4 / -6 градусів. Уночі знизиться ще більше. На дорогах – ожеледиця. «Рекомендуємо дотримуватись безпечної дистанції, не перевищувати швидкість та бути максимально обережними на дорогах. В жодному разі не сідайте за кермо напідпитку!» – зазначають у прес-службі правоохоронців.

«Інші учасники дорожнього руху також мають ще пильніше зважати на погодні умови, виконувати вимоги дорожніх знаків, не перебігати проїжджу частину», – додають патрульні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, негода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гунчик розповів, як на Волині утилізують відходи
Сьогодні, 10:19
Група туристів добу блукала в Карпатах
Сьогодні, 10:14
Волинян закликають бути уважними на дорогах
Сьогодні, 10:02
Аварія на Харківщині: вантажівка в'їхала в автобус, постраждали пасажири
Сьогодні, 09:57
У Волинській ОДА створять новий відділ
Сьогодні, 09:48
Схожі новини
Гунчик просить «дорожників» бути готовими до снігопадів Гунчик просить «дорожників» бути готовими до снігопадів
Сьогодні, 09:28
У Луцьку – штормове попередження У Луцьку – штормове попередження
02 лютий, 15:11
Туристів попереджають про лавини в Карпатах Туристів попереджають про лавини в Карпатах
30 січень, 08:45
Ожеледь та погана видимість: волинян застерігають бути обережними на дорогах Ожеледь та погана видимість: волинян застерігають бути обережними на дорогах
29 січень, 09:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Краса, що захоплює: фото засніженого Луцька
04 лютий, 09:42
 2
«Ніколи не забуду, як пахне обгорілий бетон», - волинський «кіборг» Юрій Величко
Сьогодні, 09:08
 1
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
Сьогодні, 09:01
 1
Фільм про хлопчика з Донбасу переміг на кінофестивалі
04 лютий, 20:03
 1
День cвятого Валентина в Nester House: романтика і розваги*
04 лютий, 19:50
 1
Медіа
відео
1/8