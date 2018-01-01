Волинян закликають бути уважними на дорогах

Через суттєве зниження температури на дорогах Волині – ускладнена ситуація.У патрульній поліції Волині закликають водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.Нині температура повітря становить -4 / -6 градусів. Уночі знизиться ще більше. На дорогах – ожеледиця. «Рекомендуємо дотримуватись безпечної дистанції, не перевищувати швидкість та бути максимально обережними на дорогах. В жодному разі не сідайте за кермо напідпитку!» – зазначають у прес-службі правоохоронців.«Інші учасники дорожнього руху також мають ще пильніше зважати на погодні умови, виконувати вимоги дорожніх знаків, не перебігати проїжджу частину», – додають патрульні.