Волинян закликають бути уважними на дорогах
Сьогодні, 10:02
Через суттєве зниження температури на дорогах Волині – ускладнена ситуація.
У патрульній поліції Волині закликають водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.
Нині температура повітря становить -4 / -6 градусів. Уночі знизиться ще більше. На дорогах – ожеледиця. «Рекомендуємо дотримуватись безпечної дистанції, не перевищувати швидкість та бути максимально обережними на дорогах. В жодному разі не сідайте за кермо напідпитку!» – зазначають у прес-службі правоохоронців.
«Інші учасники дорожнього руху також мають ще пильніше зважати на погодні умови, виконувати вимоги дорожніх знаків, не перебігати проїжджу частину», – додають патрульні.
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У патрульній поліції Волині закликають водіїв та пішоходів бути уважними та обережними.
Нині температура повітря становить -4 / -6 градусів. Уночі знизиться ще більше. На дорогах – ожеледиця. «Рекомендуємо дотримуватись безпечної дистанції, не перевищувати швидкість та бути максимально обережними на дорогах. В жодному разі не сідайте за кермо напідпитку!» – зазначають у прес-службі правоохоронців.
«Інші учасники дорожнього руху також мають ще пильніше зважати на погодні умови, виконувати вимоги дорожніх знаків, не перебігати проїжджу частину», – додають патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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