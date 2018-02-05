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Група туристів добу блукала в Карпатах

Група туристів добу блукала в Карпатах
У Карпатах рятувальники відшукали чотирьох туристів, які напередодні заблукали у горах.

За попередньою інформацією, в районі долини Брецкул (напрямок Говерла), під час проходження туристичного маршруту втратили орієнтир та заблукали троє туристів, – пишуть Факти ICTV з посиланням на Інтерфакс-Україна

Для проведення пошукових робіт залучили 10 рятувальників і дві одиниці техніки гірських пошуково-рятувальних відділень. Перше повідомлення про загублення людей у горах в оперативно-рятувальну службу надійшло о 12:20 3 лютого, а 4 лютого об 11 годині відшукали туристів. Медичної допомоги вони не потребували.

Крім того, ще одне тривожне повідомлення про втрату людини в горах в той самий день надійшло до рятувальників у неділю ввечері. Під час катання на лижах в районі долини Драгобрат втратив орієнтир та заблукав 24-річний житель Рівненської області.

Туриста знайшли вночі 4 лютого близько 11:30 в колибі в урочищі Грегулець. Медичної допомоги людина не потребувала, і далі його доставили на гірськолижну базу на курорті Драгобрат.

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Теги: НП
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