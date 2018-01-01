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На Волині прикордонники перехопили контрабандні цигарки

На Волині прикордонники перехопили контрабандні цигарки
На кордоні з Польщею прикордонники вилучили контрабандні сигарети.

Так, прикордонники Луцького та Львівського загонів в пунктах пропуску «Ягодин» і «Устилуг» виявили у двох автівках контрабандні тютюнові вироби, - інформує Держприкордонслужба України.

У кабіні вантажного автомобіля Renault та під заднім сидінням мікроавтобуса Audi знайшли 350 пачок незаконного курива. Транспортні засоби під керуванням громадян України прямували до Польщі.

Знайдений товар передано працівникам фіскальної служби.


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Теги: сигарети, кордон, Ягодин
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