На Волині прикордонники перехопили контрабандні цигарки





Так, прикордонники Луцького та Львівського загонів в пунктах пропуску «Ягодин» і «Устилуг» виявили у двох автівках контрабандні тютюнові вироби, - інформує Держприкордонслужба України.



У кабіні вантажного автомобіля Renault та під заднім сидінням мікроавтобуса Audi знайшли 350 пачок незаконного курива. Транспортні засоби під керуванням громадян України прямували до Польщі.



Знайдений товар передано працівникам фіскальної служби.





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