У «PremierCity» -50% на усе буфетне меню*





Усі шанувальники хороших фільмів мають вигідну пропозицію у PremierCity. Придбавши квиток на фільм додатково можна отримати знижку -50% на усе буфетне меню. Тож переглядати фільми, смакуючи улюбленою їжею стало ще доступніше.



Акція діє з понеділка по середу протягом усього лютого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В кінотеатрі «PremierCity» діє неймовірна акція.Усі шанувальники хороших фільмів мають вигідну пропозицію у PremierCity. Придбавши квиток на фільм додатково можна отримати знижку -50% на усе буфетне меню. Тож переглядати фільми, смакуючи улюбленою їжею стало ще доступніше.Акція діє з понеділка по середу протягом усього лютого.

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