У «PremierCity» -50% на усе буфетне меню*
Сьогодні, 17:41
В кінотеатрі «PremierCity» діє неймовірна акція.
Усі шанувальники хороших фільмів мають вигідну пропозицію у PremierCity. Придбавши квиток на фільм додатково можна отримати знижку -50% на усе буфетне меню. Тож переглядати фільми, смакуючи улюбленою їжею стало ще доступніше.
Акція діє з понеділка по середу протягом усього лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Усі шанувальники хороших фільмів мають вигідну пропозицію у PremierCity. Придбавши квиток на фільм додатково можна отримати знижку -50% на усе буфетне меню. Тож переглядати фільми, смакуючи улюбленою їжею стало ще доступніше.
Акція діє з понеділка по середу протягом усього лютого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 лютого
Сьогодні, 19:00
У Києві двоє п'яних чоловіків відлупцювали поліцейського
Сьогодні, 18:02
У «PremierCity» -50% на усе буфетне меню*
Сьогодні, 17:41
Засніжений Луцький замок з висоти. ФОТО
Сьогодні, 17:28
У Луцьку вчили ефективно дебатувати. ФОТО
Сьогодні, 17:22