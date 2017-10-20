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У «PremierCity» -50% на усе буфетне меню*

У «PremierCity» -50% на усе буфетне меню*
В кінотеатрі «PremierCity» діє неймовірна акція.

Усі шанувальники хороших фільмів мають вигідну пропозицію у PremierCity. Придбавши квиток на фільм додатково можна отримати знижку -50% на усе буфетне меню. Тож переглядати фільми, смакуючи улюбленою їжею стало ще доступніше.

Акція діє з понеділка по середу протягом усього лютого.

У «PremierCity» -50% на усе буфетне меню*

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Теги: «PremierCity», кіно, акція
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