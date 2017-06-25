У Луцьку вчили ефективно дебатувати. ФОТО
Сьогодні, 17:22
Волинський осередок Федерації дебатів України організував «Зимову дебатну школу», де усіх охочих вчили, як ефективно переконувати та доносити свою думку не тільки під час гри у британські парламентські дебати, але і у публічних виступах загалом.
Навчання відбувалися у Волинській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки 3 та 4 лютого.
Тренери із Луцька, Івано-Франківська та Києва навчали учасників, як правильно знаходити аргументи для переконання співрозмовника, суддей та аудиторії, готувати контраргументи, будувати логіку виступу, аналізувати промови суперників та узагальнювати свої «кейси».
Все – передусім для успішнішої та результативнішої гри у британські парламентські дебати. Нагадаємо, суть такого формату гри в наслідуванні моделі Парламенту Великобританії. Тобто є Уряд і Опозиція, які представлені двома командами по дві людини(за аналогією, одна з Палати Лордів друга з Палати Общин). На виступи в цьому форматі кожен з гравців має по 5, або по 7 хвилин в залежності від турніру та 15 хвилин на підготовку після оголошення резолюції (теми) та позиції, яку повинні захищати. Як правило, ігри мають морально-соціальні, економічні, суспільні та політичні теми.
Проте такі навички знадобляться і тим, хто просто хоче навчитися говорити переконливо та виступати перед різними аудиторіями, - відзначив очільник волинського дебатного осередку Антон Євтушок.
«За ці два дні ми спільно намагалися максимально навчити наших учасників будувати логічні, аргументовані, структурно правильні виступи на дуже різні теми. Адже у дебатах ти дізнаєшся, що повинен доводити, лише за 15 хвилин до гри. Тому це стимулює оперативно, швидко та чітко будувати свою промову, слухати опонентів, «розбивати» їх аргументи, втілювати власну стратегію і переконувати прискіпливих суддів», - розповів Євтушок.
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Навчання відбувалися у Волинській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки 3 та 4 лютого.
Тренери із Луцька, Івано-Франківська та Києва навчали учасників, як правильно знаходити аргументи для переконання співрозмовника, суддей та аудиторії, готувати контраргументи, будувати логіку виступу, аналізувати промови суперників та узагальнювати свої «кейси».
Все – передусім для успішнішої та результативнішої гри у британські парламентські дебати. Нагадаємо, суть такого формату гри в наслідуванні моделі Парламенту Великобританії. Тобто є Уряд і Опозиція, які представлені двома командами по дві людини(за аналогією, одна з Палати Лордів друга з Палати Общин). На виступи в цьому форматі кожен з гравців має по 5, або по 7 хвилин в залежності від турніру та 15 хвилин на підготовку після оголошення резолюції (теми) та позиції, яку повинні захищати. Як правило, ігри мають морально-соціальні, економічні, суспільні та політичні теми.
Проте такі навички знадобляться і тим, хто просто хоче навчитися говорити переконливо та виступати перед різними аудиторіями, - відзначив очільник волинського дебатного осередку Антон Євтушок.
«За ці два дні ми спільно намагалися максимально навчити наших учасників будувати логічні, аргументовані, структурно правильні виступи на дуже різні теми. Адже у дебатах ти дізнаєшся, що повинен доводити, лише за 15 хвилин до гри. Тому це стимулює оперативно, швидко та чітко будувати свою промову, слухати опонентів, «розбивати» їх аргументи, втілювати власну стратегію і переконувати прискіпливих суддів», - розповів Євтушок.
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