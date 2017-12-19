вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині

Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині
Волинські ЗМІ стежать за тенденціями розвитку медіа-середовища не лише в Україні, а й у світі. Нові методи висвітлення, жанри та сучасні інформаційні технології – те, до чого вдаються журналісти, аби заманити читача та збільшити аудиторію.

Тож, як не крути, але всі перебувають у погоні за рейтингами. Адже це вказує не лише на популярність та суспільну значимість висвітленої інформації, а й на статус видання, - пише Перший.

Тож Перший проаналізував відвідуваність сайтів з «волинською» пропискою на основі відкритих даних сайту «Bigmir)net». Так, завдяки постійному моніторингу рубрики «Рейтинг по групі ЗМІ та періодика», вдалось зібрати дані та визначити ТОП-10 найбільш читабельних сайтів Волині, виключивши з рейтингу решту популярних всеукраїнських видань (ТСН, Сегодня, 24 канал, Цензор.net та інші).

Загалом на Волині діє півтора десятка сайтів, які позиціонують себе як інформаційні видання. Окремі з них є повноцінними ЗМІ, або ж зареєстровані, як інформаційне агентство. Тим не менше, як показують результати нашого моніторингу відвідуваності – окремі сайти користуються непоганою популярністю в інтернет-читачів і створюють неабияку конкуренцію «рейтинговим ЗМІ».

Журналісти Першого проаналізували відвідуваність волинських інтернет-видань протягом останніх 7 днів місяця, врахувавши не лише щоденний хост у робочі дні, а й у вихідні.

Таким чином, за кількістю середніх регіональних хостів (ІР-адреса мережі, яка видається провайдером або регіональним інтернет-реєстратором) ми визначили ТОП-10 волинських видань, які щодня виходять на першу сторінку рейтингу «Bigmir)net» по області. А себто – є найбільш популярними серед волинських інтернет користувачів.

Отож, на Волині найбільшою популярністю (середня щоденна кількість відвідувачів з регіону) користуються такі видання, як: ВолиньPost (4558 ), дещо менше - Волинські Новини (4342), на третьому місці – мережа сайтів Район.in.ua (3462), четверту позицію займає Волинь24 (3047), п’яту - Таблоїд Волині (1384), шосту – Перший канал соціальних новин (1349), сьому - Під прицілом (1315), восьму – Конкурент (1245), дев’яту – Буг (1158), і закриває рейтинг ТОП-10 – Волинська правда (1052).

Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині




Наступні позиції в рейтингу дещо змінились. Зокрема, 5-ку лідерів волинських видань закриває Перший канал соціальних новин (11371), шосте місце – Конкурент (10165), сьоме - Під прицілом (9601), восьме - Таблоїд Волині (7878). А от 9 та 10 місце в рейтингу знову незмінно закривають – Буг (6558) та Волинська правда (4457).

Отож, серед найбільш читабельних видань Волині – ВолиньPost, Волинські Новини, Район.in.ua, Волинь24, Перший канал соціальних новин, та Конкурент.

Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині




Також на першій стрічці часом з’являються і такі регіональні видання, як Волинська служба новин, VIP.Volyn.ua, Радар та нове Волинь.Online.

Дещо інакша картинка з загальними рейтингами (всеукраїнська та зарубіжна аудиторія). Ми знову ж таки проаналізували кількість загальних заходів на кожне з волинських інтернет видань і підбили середньодобову кількість. Таким чином, четвірка лідерів лишилась незмінною: ВолиньPost (33190), дещо менше - Волинські Новини (32143), на третьому місці – мережа сайтів Район.in.ua (19794), четверту позицію займає Волинь24 (16947).

Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині


Щомісяця Перший буде готувати тижневий аналіз з вибіркою рейтингів за даними сайту «Bigmir)net», аби відсіявши всеукраїнські видання – визначити об’єктивний рейтинг інтернет-видань Волині.

Також читачі можуть проголосувати за улюблене інтернет-видання в окремому рейтингу ЗМІ на Перший.

Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині
Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині
Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині
Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині
Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині
Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині
Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗМІ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
На сайт "Волинська правда" давно ніхто не заходить. Цю "правду" читають лише той, хто пише....
Відповісти
Вибір редактора
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку виграли в лотерею 3 мільйони гривень
Сьогодні, 16:52
Волинянин став чемпіоном України з кікбоксингу
Сьогодні, 16:40
Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині
Сьогодні, 16:21
Померла молода жінка, яка захворіла на грип і кір
Сьогодні, 16:19
Генпрокуратура «віддала» бурштинові землі партнеру Палиці. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:59
Схожі новини
Сказали, хто може очолити «Суспільне» на Волині Сказали, хто може очолити «Суспільне» на Волині
30 січень, 21:29
«Не по-людськи» та «Нема чим зайнятися?»: на Волині оригінально відреагували на запити журналіста «Не по-людськи» та «Нема чим зайнятися?»: на Волині оригінально відреагували на запити журналіста
26 січень, 16:55
На Волині роздержавлять 19 комунальних газет На Волині роздержавлять 19 комунальних газет
19 грудень, 2017, 18:22
Заява ВолиньPost щодо спроби видалити резонансний фільм-розслідування Заява ВолиньPost щодо спроби видалити резонансний фільм-розслідування
26 листопад, 2017, 21:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Space mag знає, що в сумці Ірини Дяченко. ВІДЕО
Сьогодні, 19:54
 2
«Ніколи не забуду, як пахне обгорілий бетон», - волинський «кіборг» Юрій Величко
Сьогодні, 09:08
 2
Краса, що захоплює: фото засніженого Луцька
04 лютий, 09:42
 2
На Волині перейменують село: приберуть одну літеру
Сьогодні, 21:46
 1
Зимова казка в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:48
 1
Медіа
відео
1/8