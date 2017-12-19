Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині





Тож, як не крути, але всі перебувають у погоні за рейтингами. Адже це вказує не лише на популярність та суспільну значимість висвітленої інформації, а й на статус видання, - пише



Тож Перший проаналізував відвідуваність сайтів з «волинською» пропискою на основі відкритих даних сайту «Bigmir)net». Так, завдяки постійному моніторингу рубрики «Рейтинг по групі ЗМІ та періодика», вдалось зібрати дані та визначити ТОП-10 найбільш читабельних сайтів Волині, виключивши з рейтингу решту популярних всеукраїнських видань (ТСН, Сегодня, 24 канал, Цензор.net та інші).



Загалом на Волині діє півтора десятка сайтів, які позиціонують себе як інформаційні видання. Окремі з них є повноцінними ЗМІ, або ж зареєстровані, як інформаційне агентство. Тим не менше, як показують результати нашого моніторингу відвідуваності – окремі сайти користуються непоганою популярністю в інтернет-читачів і створюють неабияку конкуренцію «рейтинговим ЗМІ».



Журналісти Першого проаналізували відвідуваність волинських інтернет-видань протягом останніх 7 днів місяця, врахувавши не лише щоденний хост у робочі дні, а й у вихідні.



Таким чином, за кількістю середніх регіональних хостів (ІР-адреса мережі, яка видається провайдером або регіональним інтернет-реєстратором) ми визначили ТОП-10 волинських видань, які щодня виходять на першу сторінку рейтингу «Bigmir)net» по області. А себто – є найбільш популярними серед волинських інтернет користувачів.



Отож, на Волині найбільшою популярністю (середня щоденна кількість відвідувачів з регіону) користуються такі видання, як: ВолиньPost (4558 ), дещо менше - Волинські Новини (4342), на третьому місці – мережа сайтів Район.in.ua (3462), четверту позицію займає Волинь24 (3047), п’яту - Таблоїд Волині (1384), шосту – Перший канал соціальних новин (1349), сьому - Під прицілом (1315), восьму – Конкурент (1245), дев’яту – Буг (1158), і закриває рейтинг ТОП-10 – Волинська правда (1052).











Наступні позиції в рейтингу дещо змінились. Зокрема, 5-ку лідерів волинських видань закриває Перший канал соціальних новин (11371), шосте місце – Конкурент (10165), сьоме - Під прицілом (9601), восьме - Таблоїд Волині (7878). А от 9 та 10 місце в рейтингу знову незмінно закривають – Буг (6558) та Волинська правда (4457).



Отож, серед найбільш читабельних видань Волині – ВолиньPost, Волинські Новини, Район.in.ua, Волинь24, Перший канал соціальних новин, та Конкурент.











Також на першій стрічці часом з’являються і такі регіональні видання, як Волинська служба новин, VIP.Volyn.ua, Радар та нове Волинь.Online.



Дещо інакша картинка з загальними рейтингами (всеукраїнська та зарубіжна аудиторія). Ми знову ж таки проаналізували кількість загальних заходів на кожне з волинських інтернет видань і підбили середньодобову кількість. Таким чином, четвірка лідерів лишилась незмінною: ВолиньPost (33190), дещо менше - Волинські Новини (32143), на третьому місці – мережа сайтів Район.in.ua (19794), четверту позицію займає Волинь24 (16947).







Щомісяця Перший буде готувати тижневий аналіз з вибіркою рейтингів за даними сайту «Bigmir)net», аби відсіявши всеукраїнські видання – визначити об’єктивний рейтинг інтернет-видань Волині.



Також читачі можуть проголосувати за улюблене інтернет-видання в





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські ЗМІ стежать за тенденціями розвитку медіа-середовища не лише в Україні, а й у світі. Нові методи висвітлення, жанри та сучасні інформаційні технології – те, до чого вдаються журналісти, аби заманити читача та збільшити аудиторію.Тож, як не крути, але всі перебувають у погоні за рейтингами. Адже це вказує не лише на популярність та суспільну значимість висвітленої інформації, а й на статус видання, - пише Перший Тож Перший проаналізував відвідуваність сайтів з «волинською» пропискою на основі відкритих даних сайту «Bigmir)net». Так, завдяки постійному моніторингу рубрики «Рейтинг по групі ЗМІ та періодика», вдалось зібрати дані та визначити ТОП-10 найбільш читабельних сайтів Волині, виключивши з рейтингу решту популярних всеукраїнських видань (ТСН, Сегодня, 24 канал, Цензор.net та інші).Загалом на Волині діє півтора десятка сайтів, які позиціонують себе як інформаційні видання. Окремі з них є повноцінними ЗМІ, або ж зареєстровані, як інформаційне агентство. Тим не менше, як показують результати нашого моніторингу відвідуваності – окремі сайти користуються непоганою популярністю в інтернет-читачів і створюють неабияку конкуренцію «рейтинговим ЗМІ».Журналісти Першого проаналізували відвідуваність волинських інтернет-видань протягом останніх 7 днів місяця, врахувавши не лише щоденний хост у робочі дні, а й у вихідні.Таким чином, за кількістю середніх регіональних хостів (ІР-адреса мережі, яка видається провайдером або регіональним інтернет-реєстратором) ми визначили ТОП-10 волинських видань, які щодня виходять на першу сторінку рейтингу «Bigmir)net» по області. А себто – є найбільш популярними серед волинських інтернет користувачів.Отож, на Волині найбільшою популярністю (середня щоденна кількість відвідувачів з регіону) користуються такі видання, як: ВолиньPost (4558 ), дещо менше - Волинські Новини (4342), на третьому місці – мережа сайтів Район.in.ua (3462), четверту позицію займає Волинь24 (3047), п’яту - Таблоїд Волині (1384), шосту – Перший канал соціальних новин (1349), сьому - Під прицілом (1315), восьму – Конкурент (1245), дев’яту – Буг (1158), і закриває рейтинг ТОП-10 – Волинська правда (1052).Наступні позиції в рейтингу дещо змінились. Зокрема, 5-ку лідерів волинських видань закриває Перший канал соціальних новин (11371), шосте місце – Конкурент (10165), сьоме - Під прицілом (9601), восьме - Таблоїд Волині (7878). А от 9 та 10 місце в рейтингу знову незмінно закривають – Буг (6558) та Волинська правда (4457).Отож, серед найбільш читабельних видань Волині – ВолиньPost, Волинські Новини, Район.in.ua, Волинь24, Перший канал соціальних новин, та Конкурент.Також на першій стрічці часом з’являються і такі регіональні видання, як Волинська служба новин, VIP.Volyn.ua, Радар та нове Волинь.Online.Дещо інакша картинка з загальними рейтингами (всеукраїнська та зарубіжна аудиторія). Ми знову ж таки проаналізували кількість загальних заходів на кожне з волинських інтернет видань і підбили середньодобову кількість. Таким чином, четвірка лідерів лишилась незмінною: ВолиньPost (33190), дещо менше - Волинські Новини (32143), на третьому місці – мережа сайтів Район.in.ua (19794), четверту позицію займає Волинь24 (16947).Щомісяця Перший буде готувати тижневий аналіз з вибіркою рейтингів за даними сайту «Bigmir)net», аби відсіявши всеукраїнські видання – визначити об’єктивний рейтинг інтернет-видань Волині.Також читачі можуть проголосувати за улюблене інтернет-видання в окремому рейтингу ЗМІ на Перший.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію